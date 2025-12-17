El Principado destina 5,5 millones a renovar 24 kilómetros de carreteras en cinco concejos

Un operario en una carretera asturiana. - PRINCIPADO

OVIEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado este miércoles, en un Consejo de Gobierno extraordinario, una inversión de 5,5 millones de euros para la renovación de 24 kilómetros de tres carreteras de la red autonómica situadas en los concejos de Morcín, Quirós, Parres, Colunga y Piloña.

Las actuaciones afectarán a la MO-5 Argame-Pedroveya, la AS-260 Arriondas-Colunga y la AS-334 carretera de Torazo, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y ofrecer una calzada más cómoda y duradera a los usuarios. Los proyectos tienen carácter plurianual y se ejecutarán entre 2026 y 2027.

Estas obras cuentan ya con dotación en los presupuestos del próximo ejercicio, que contemplan una inversión global de más de 97,2 millones de euros para el mantenimiento y la mejora de la red viaria autonómica durante 2026.

Los tres proyectos forman parte de los 56 expedientes tramitados como anticipado de gasto por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, dentro de su planificación plurianual para agilizar la licitación de obras a comienzos de 2026. En todos los casos se renovarán el firme, los sistemas de drenaje, la señalización y los elementos de seguridad.

En concreto, la renovación de la MO-5 Argame-Pedroveya contará con un presupuesto de 2,57 millones de euros y un plazo de ejecución de siete meses para actuar sobre 9,8 kilómetros de vía. La mejora de los 10,5 kilómetros de la AS-260 entre Arriondas y Colunga supondrá una inversión de 1,64 millones, con obras previstas entre 2026 y 2027. Por su parte, la actuación en la AS-334 carretera de Torazo dispondrá de un presupuesto de 1,28 millones para renovar 3,7 kilómetros en el concejo de Piloña.