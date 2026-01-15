El Principado destina 762.000 euros a cinco proyectos del programa de Misiones Científicas

Innovación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha destinado 762.000 euros a cinco proyectos de consorcios público-privados en el marco del programa de Misiones Científicas. Los proyectos se desarrollarán en las áreas de industria, defensa, construcción, digitalización y economía del dato, longevidad y sostenibilidad.

La convocatoria, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), subvenciona cinco programas estratégicos, desarrollados por 28 entidades beneficiarias, que movilizarán una inversión en Asturias de 1.019.161 euros. Según ha explicado el Principado en nota de prensa, las misiones aprobadas se orientan a dar respuesta a retos complejos y de alto impacto, alineados con la Estrategia de Especialización Inteligente (S3), mediante la cooperación efectiva entre empresas, universidades y centros tecnológicos.

Los proyectos aprobados se estructuran en torno a cinco misiones científicas, cada una de ellas orientada a un ámbito prioritario para el desarrollo económico, industrial y social de Asturias.

El proyecto 'Asturias Factory Hub' plantea crear en Asturias un ecosistema de innovación abierta para modernizar la construcción mediante procesos industrializados. Se busca dar respuesta a retos actuales como la crisis de vivienda, la reducción de emisiones y la necesidad de hacer el sector más eficiente y competitivo.

Por su parte, el proyecto Talos (Despliegue de la estrategia de Transformación digital en Asturias para Las OperacioneS en la industria de la defensa), consistirá en la elaboración de una hoja de ruta tecnológica que guíe futuros proyectos de investigación y desarrollo alineados con las prioridades de la defensa y la seguridad. El proyecto incluirá varios demostradores tecnológicos que permitirán probar soluciones digitales avanzadas en ámbitos como la eficiencia energética, la sostenibilidad de materiales o la simulación.

El programa 'Latido' (Estrategia asturiana para la longevidad activa y la prevención cardiovascular, mediante innovación tecnológica), busca prevenir las patologías cardiovasculares, la principal causa de enfermedad y muerte en Asturias, especialmente en una población cada vez más envejecida. Como proyecto piloto, el consorcio público-privado pondrá en marcha una Consulta Cardio-Preventiva 4.0 avanzada en Atención Primaria, que combinará herramientas digitales e inteligencia artificial para el diagnóstico, programas personalizados de ejercicio y seguimiento de hábitos, y soluciones de nutrición adaptada a cada persona.

Asturias Data Center, por su parte, plantea una intervención integrada que aprovecha las capacidades tecnológicas, industriales y científicas del Principado para afrontar los retos asociados al crecimiento exponencial de la demanda de proceso de datos, inteligencia artificial, BigData o Cloud Computing, y reducir a la vez su huella de carbono.

Finalmente, Air Cal tiene como objetivo avanzar en la descarbonización industrial mediante el desarrollo de tecnologías innovadoras de captura de carbono, centradas especialmente en la captura directa de CO2 del aire

En total, en esta convocatoria 63 entidades han presentado 84 solicitudes para la puesta en marcha de 14 proyectos. Finalmente, se han aprobado cinco, con la participación de 28 entidades, de las que 23 son empresas que colaborarán con organismos públicos de investigación, centros tecnológicos y la Universidad de Oviedo.