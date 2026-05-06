El Principado destina más de 1,2 millones a impulsar las industrias culturales y reforzar su profesionalización

Archivo - Teatro de San Martín del Rey Aurelio. - SMRA - Archivo

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha convocado una línea de ayudas, dotada con 1,24 millones, dirigida a profesionales y empresas culturales. Según informa el Ejecutivo, el objetivo de estas subvenciones es el desarrollo de proyectos artísticos y acciones de formación y movilidad que ayuden a reforzar el tejido creativo y empresarial de Asturias, con el fin de consolidar la cultura como uno de los pilares estratégicos de las políticas públicas.

Las ayudas, que se conceden en régimen de concurrencia competitiva, se estructuran en distintas líneas destinadas a los sectores de las artes escénicas, el libro, la música, el audiovisual y el cine, las artes visuales y el videojuego, además de la formación y profesionalización del ámbito cultural.

Con esta convocatoria, Cultura respalda proyectos de creación, producción y exhibición artística, así como iniciativas relacionadas con la movilidad profesional, la participación en ferias y festivales, la difusión cultural y las acciones formativas vinculadas a las distintas disciplinas.

SECTOR AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRÁFICO

La línea con mayor dotación es la destinada al sector audiovisual y cinematográfico, con 500.000 euros. También destacan las ayudas dirigidas a la música, con 204.000 euros, y a las artes escénicas, con 170.000. En el caso de las artes visuales, la cuantía asciende a 135.000 euros; en el sector del libro, a 110.000, y en videojuego, a 90.000. Además, 40.000 euros se destinan a la formación y profesionalización de los diferentes sectores culturales asturianos.

Pueden optar a estas subvenciones personas físicas y jurídicas con domicilio fiscal en Asturias que desarrollen principalmente su actividad en la comunidad. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 3 de junio.

Esta convocatoria se enmarca en la apuesta estratégica del Gobierno de Asturias por la cultura como industria económica y creativa, un ámbito que ha experimentado un crecimiento estructural y sostenido desde 2019.

Este año, las industrias culturales cuentan con más de tres millones en convocatorias de subvenciones, lo que supone un incremento del 1.192 % respecto a 2019.