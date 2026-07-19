El Principado destina, a través de la Dirección General de Agenda 2030, 40.000 euros para la Cátedra Concepción Arenal

Archivo - EL director general de Agenda 2030, Juan Ponte. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos destinará, a través de la Dirección General de Agenda 2030, una partida de 40.000 euros para la Cátedra Concepción Arenal.

La Cátedra Concepción Arenal es una iniciativa de la Universidad de Oviedo que se ha consolidado como referente nacional en el ámbito de la sostenibilidad universitaria y que lidera la Red de Cátedras Universitarias de Sostenibilidad (RCUS), integrada por 40 de estos estudios de 23 universidades españolas.

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha destacado que el respaldo del Principado responde a la trayectoria de una cátedra que ha situado a la Universidad de Oviedo en una posición de referencia, tanto dentro como fuera de España, en la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al ámbito universitario.

Ponte ha recordado que la Dirección General de Agenda 2030 ha duplicado la financiación destinada a la cátedra desde el inicio de la legislatura, con el objetivo de consolidar un proyecto estratégico para la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento vinculadas a la Agenda 2030.

"Durante esta legislatura, hemos duplicado la aportación económica, con una dotación de 40.000 euros, para el sostenimiento de las actividades de la Cátedra Concepción Arenal para que sigan realizando esa labor magnífica, como llevan haciendo durante los últimos años. Por eso volvemos a aprobar un convenio de colaboración, también en defensa clara y evidente de la Universidad Pública de Calidad", ha señalado.

Entre las principales líneas de trabajo de la cátedra figuran la sensibilización de la comunidad universitaria sobre los ODS, el desarrollo del observatorio ODServa2030, la promoción de iniciativas vinculadas a la producción y el consumo responsables y la coordinación de encuentros y alianzas entre universidades para impulsar respuestas compartidas frente a desafíos como el cambio climático o la economía circular.