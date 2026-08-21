El Principado dice que recauda más por la buena situación económica y que apoya a las clases medias y trabajadoras

Archivo - María del Mar Salgado, Guillermo Peláez y María Calvo, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Presupuestos, Mar Salgado, ha salido este viernes al paso de las críticas del diputado del PP, Andrés Ruiz, quien lamentó que el Ejecutivo no bajase impuestos a los asturianos o que no deflactase la inflación en el IRPF en un momento en el que se está recaudando mucho más.

Salgado ha respondido que si la recaudación aumenta es por la situación es buena y ha dicho que no sucede solo en Asturias, sino que ocurre lo mismo en toda España. "Aumenta porque hay más ciudadanos, hay más trabajadores, mejora el nivel de renta, mejora el trabajo. Y eso provoca que aumente el impuesto sobre la renta de las personas físicas. También aumenta el impuesto de transmisiones patrimoniales", ha argumentado.

Además, Mar Salgado, considera que el PP pretende rebajas "indiscriminadas" de impuestos, algo que no comparte el Gobierno asturiano. Según la dirigente asturiana, el Ejecutivo regional viene realizando una política fiscal que beneficia a las clases medias y trabajadoras.

Ha dicho Salgado que introducirán medidas en ese sentido en el próximo presupuesto regional, si bien no ha dado detalles. "Ahora mismo todavía estamos analizando las posibilidades que existen y sobre todo el encaje presupuestario que pudieran tener", ha explicado.

Salgado ha recordado que existen unas reglas fiscales que imponen una serie de restricciones. Sea como sea, ha insistido en que el Gobierno trabajará con el objetivo de mantener la recaudación para poder prestar servicios y en mantener la progresividad del sistema tributario.