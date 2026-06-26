El Principado ejecuta 152 obras en las carreteras del Suroccidente con una inversión de 60 millones en cuatro años

Visita del consejero Alejandro Calvo a la carretera AS- 219. - PRINCIPADO

OVIEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad ha ejecutado un total de 152 actuaciones en las carreteras del suroccidente asturiano en un periodo de cuatro años, lo que ha supuesto una inversión por encima de los 60 millones de euros. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, ha destacado el "alto grado de cumplimiento" del programa previsto durante la visita realizada con motivo de la conclusión de las obras del tramo entre Navelgas y Naraval, en Tineo.

Los trabajos en este tramo, que forma parte de la carretera AS-219 entre Luarca y Pola de Allande y constituye una de las arterias críticas para el concejo de Tineo, han conllevado la renovación de 3,750 kilómetros. Las obras, iniciadas en julio de 2024 con un plazo de ejecución de 24 meses, han supuesto finalmente una inversión de más de 1,1 millones de euros por kilómetro renovado.

El proyecto ha ensanchado la plataforma hasta los seis metros, ha renovado integralmente el firme y los elementos de seguridad y señalización, además de suavizar la geometría de las curvas para lograr mayor seguridad y confort en la conducción. Asimismo, se ha ampliado el puente de Naraval, se ha adecuado la travesía de la localidad con la construcción de aceras a ambos lados donde existía espacio suficiente y se ha mejorado la visibilidad de la intersección hacia Paredes.

La mejora de esta carretera comenzó en octubre de 2019 y se paró un año después por un desacuerdo con las expropiaciones de los terrenos. En 2024, con un nuevo proyecto sobre la mesa, la actuación se puso en marcha.

MEJORAS EN 35 CARRETERAS

Hasta el momento, el departamento que dirige Alejandro Calvo ya ha afrontado mejoras en 35 carreteras de los municipios de Tineo, Cangas del Narcea, Allande, Ibias y Degaña. A estos proyectos se han sumado las intervenciones llevadas a cabo por la consejería como obras cooperables, desarrolladas en régimen de colaboración con los distintos consistorios de la zona.

A título de ejemplo, solo en el concejo de Tineo el Gobierno de Asturias ha ejecutado o mantiene en marcha un total de 50 obras por un valor global de 22.994.155 euros, las cuales han supuesto mejoras en 15 vías que discurren por el municipio. En la misma AS-219 se han renovado más de 18 kilómetros de vía desde Monasterio hasta el Alto de Aristébano, un proyecto con una inversión acumulada que supera los 6,3 millones de euros.