El Principado ejecutará en tres meses el vial para conectar San Miguel con el tramo desdoblado de AS-17 en Bobes

Infografía del ramal de conexión. - PRINCIPADO

OVIEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha licitado las obras del vial que permitirá conectar la localidad de San Miguel de la Barreda (Siero) con el nuevo tramo desdoblado de la AS-17 en el polígono de Bobes. El presupuesto máximo de licitación asciende a 198.840 euros y el plazo estimado de ejecución es de tres meses.

Según informa el Principado en una nota de prensa, la entrada en servicio del desdoblamiento de la AS-17 entre Bobes y San Miguel el pasado julio hizo que el acceso desde el oeste se perdiera y dio lugar a un fondo de saco.

El nuevo vial, de 145 metros de longitud, corregirá esa situación. La sección de la vía dispondrá de una plataforma de 9,5 metros de ancho formada por dos carriles de 3,5 metros y arcenes en ambas márgenes de 1,25 metros.