El Principado ensaya el gran eclipse solar del 12 de agosto con actividades en más de un centenar de centros educativos

Borja Sánchez, primero por la derecha - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias intensifica los preparativos del eclipse solar total del 12 de agosto con la celebración del llamado gemelo solar, una iniciativa divulgativa que hoy ha llevado actividades educativas a más de 19.000 escolares de 128 centros educativos de toda la comunidad. La jornada ha servido como un ensayo colectivo.

El consejero de Ciencia asturiano, Borja Sánchez, y la consejera de Educación, Eva Ledo, han participado en una de estas actividades en el Colegio Público Clara Campoamor, de Riañu (Langreo), donde el alumnado ha desarrollado talleres y propuestas didácticas centradas en la astronomía, el Sol y los eclipses.

Durante la visita, Sánchez ha destacado la utilidad del gemelo solar para identificar los puntos desde los que será posible observar el eclipse. "Asturias entera estará dentro de la franja de totalidad y queremos trasladar un mensaje claro: no es necesario realizar grandes desplazamientos para disfrutar de este acontecimiento único", ha señalado. También ha subrayado que el Principado "está ultimando un dispositivo coordinado entre administraciones para garantizar una observación segura, accesible y ordenada".

Por su parte, la consejera de Educación ha valorado la implicación de los centros escolares en esta iniciativa: "La respuesta de la comunidad educativa está siendo extraordinaria. Este tipo de actividades permiten acercar la ciencia al alumnado de una forma práctica y motivadora, y aprovechar un fenómeno excepcional como el eclipse para despertar el interés por la astronomía".

Ledo ha incidido, asimismo, en la importancia de la prevención. "Es fundamental que el alumnado y sus familias conozcan cómo observar el eclipse de forma segura. Desde los centros estamos trasladando la necesidad de utilizar siempre protección homologada para evitar daños oculares", ha recalcado.