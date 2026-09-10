El Principado espera que el accidente en el horno alto de ArcelorMittal no afecta al ritmo de inversiones

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, antes de la inauguración del XVI Congreso Internacional XX Nacional de Ergonomía y Psicosociología, (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha señalado este jueves que espera que la explosión de este pasado miércoles en el horno alto 'A' de la planta gijonesa de ArcelorMittal, que obligó al cierre temporal del mismo, no tenga afectación en el ritmo de inversiones que plantea la multinacional en la región para que se siga produciendo acero desde Asturias.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el acto de inauguración del XVI Congreso Internacional XX Nacional de Ergonomía y Psicosociología, organizado por la Asociación Asturiana de Ergonomía (Preveras), en Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón.

Unido a ello, asimismo, ha apuntado que, dentro seguimiento que el Principado está haciendo de las diferentes inversiones que tiene planteadas, no solo ArcelorMittal, sino también las diferentes empresas, "los accidentes son una parte que nos preocupa", ha reconocido.

Ha celebrado, en este sentido, que la explosión de este pasado miércoles en el horno alto 'A' no haya tenido afectación personal, que es lo primero, según él, a lo que ha indicado que, el resto de cuestiones ya a nivel material "todas son solventables", ha opinado.

El consejero ha aprovechado para destacar el anuncio de inversión con la que se pretende incrementar y seguir facilitando la producción por parte de las acerías.

Ligado a esta cuestión, ha mostrado su confianza en que se puedan ir conociendo los planes, ya no solo a nivel productivo y de producción de acero por parte de las acerías, sino también la adaptación de las plantas a un entorno mucho más electrificado y mucho más digital.

Ha recordado, en este sentido, que está pendiente conocer si se va a hacer esa inversión o no en la electrificación de la acería. Frente a ello, ha resaltado que se van conociendo otras inversiones como su participación en un fondo tecnológico, que ha considerado que es una cuestión también muy importante.

Ha señalado, en este caso, que lo que se está planteando por parte de ArcelorMittal y Moeve, y que cuenta con el apoyo de la agencia Sekuens, busca cómo acelerar al mercado la llegada de tecnologías de descarbonización, por ejemplo, en hidrógeno verde. "Por tanto, es muy importante que ese tipo de aceleradores tecnológicos también estén en Asturias", ha agregado.

Por tanto, yo lo que espero es que, independientemente de incidentes, que ya sabéis que nosotros lo que perseguimos es que no haya ningún tipo de incidente en nuestros sitios productivos, pero que no tengan aceptación en ese ritmo de inversiones que se plantean para que se siga produciendo acero desde Asurias. ¿Y consejero que nos puede avanzar de la compra por parte del Principado de Indra?