El Principado espera tener aprobado el Plan de Gestión de Residuos de Asturias (Pireca) entre diciembre y enero

Archivo - Planta de Cogersa en Asturias. - COGERSA - Archivo

OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha comparecido en el Pleno extraordinario de la Junta General celebrado a petición del PP y Foro, donde ha anunciado que prevé disponer de la versión inicial del Plan Integrado de Residuos para una Economía Circular (Pireca) y de su correspondiente estudio ambiental estratégico en septiembre, con el objetivo de alcanzar elevar el plan al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva entre los meses de diciembre y enero.

Calvo ha defendido la solidez del modelo de gestión de residuos, articulado en torno al Consorcio para la Gestión de Residuos de Asturias (Cogersa), del que ha destacado que es fruto de más de cuatro décadas de cooperación institucional entre el Principado y los ayuntamientos de la comunidad. Según ha indicado, gestiona anualmente unas 420.000 toneladas de residuos municipales, de las cuales 74.000 toneladas se recogen de forma separada, mientras que más de 340.000 toneladas se depositan en la fracción resto o "bolsa negra". El consejero ha subrayado que la entrada en funcionamiento de la planta de tratamiento de la fracción resto supondrá "la mayor transformación" desde la creación de Cogersa.

Las estimaciones del Principado apuntan a que esta infraestructura permitirá recuperar alrededor de 66.000 toneladas de materiales y reducir el volumen de vertido en unas 345.000 toneladas anuales, situándolo en el entorno de las 125.000 toneladas para el año 2027. Esto supondrá una reducción de los residuos destinados a eliminación cercana al 64% respecto a la situación de partida.

El consejero ha hecho hincapié en que el debate estratégico sobre el futuro del sistema y la valorización de la fracción residual, como la producción del combustible sólido recuperado (CSR), debe adoptarse de manera rigurosa dentro de la planificación del Pireca, que será la hoja de ruta de la gestión de residuos para el horizonte 2030, y "no antes".

"Hoy estamos aquí en un ejercicio de oportunismo intentando traer un problema de hace dos años para convertirlo en un tema de actualidad", ha reprochado Calvo a PP y Foro.

CONVOCATORIA PIDE RESTRUCTURAR LA GERENCIA

La diputada de Convocatoria por Asturies Delia Campomanes ha expresado su "preocupación" y "disgusto" ante la gestión ambiental del Principado --del que su formación forma parte junto al PSOE--, al tiempo que ha rechazado la incineración de CSR. "Estamos en contra de la incineración de residuos porque nos aboca a una gestión privada", ha subrayado Campomanes, quien ha defendido que Cogersa debe seguir siendo el centro de un sistema "público y transparente", puesto que "la gestión pública es la mejor garantía de reducción de residuos".

"Consideramos que es necesario un cambio profundo y una renovación en esas estructuras directivas y de gestión", ha remarcado la diputada sobre Cogersa, justificando la necesidad de abrir una "nueva etapa" en su gerencia que supere una gestión que "ya no da más de sí".

Campomanes ha advertido de una "clara sensación de fracaso y quiebra" en las políticas de gestión de residuos y ha acusado al Ejecutivo de "claudicación" en áreas como la calidad del aire, la evaluación de proyectos o la política minera. Según ha expresado, "Asturias no solo no ha avanzado en protección ambiental en los últimos años, sino que ha retrocedido hasta posiciones propias de las décadas de los 80 y 90".

La parlamentaria ha recordado al consejero que la lealtad política de su grupo parlamentario "no consiste en callar aquello que funciona mal, sino en advertirlo a tiempo y exigir su corrección". Por ello, ha urgido al Ejecutivo autonómico a acometer el desarrollo reglamentario de la Ley de Calidad Ambiental, pendiente desde hace tres años, y a situar la prevención, la reutilización y el reciclaje en el centro de la estrategia de residuos asturiana.

Convocatoria por Asturies ha tendido la mano al consejero Calvo proponiendo un "itinerario común" y un pacto ambiental que recupere la ambición política de los primeros gobiernos autonómicos, exigiendo al mismo tiempo "liderazgo, capacidad de rectificación" y plazos concretos para el desarrollo normativo en el tiempo que resta de legislatura.

CRÍTICAS DE LOS GRUPOS

Por su parte, el diputado del PP Manuel Cifuentes ha denunciado el "absoluto fracaso" que ha supuesto la gestión de Cogersa durante los últimos dos años, un periodo marcado, a su juicio, por "la pérdida de la normalidad" y por los "escándalos". Cifuentes ha afeado al Ejecutivo autonómico su "ausencia absoluta de liderazgo", ha criticado que se recurra a la improvisación y se ha referido "al enterramiento de toneladas de CSR en el vertedero" como un "despilfarro escandaloso de dinero público". Finalmente, ha lamentado que el Principado adopte decisiones sobre el modelo condicionado por criterios ajenos a los informes técnicos encargados.

El portavoz de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha criticado que el presidente del Principado, Adrián Barbón, no haya comparecido en la sesión, señalándolo como "el principal responsable de todo este carajal en la gestión de residuos".

Pumares ha censurado la "opacidad" del Gobierno. Asimismo ha achacado el encarecimiento del "recibo de la basura" a la "inoperancia" del Ejecutivo y ha reprochado que el plan estratégico autonómico se encuentre "caducado desde el año 2024". Pumares también ha alertado del riesgo que corren Hunosa y las cuencas mineras tras los reveses judiciales derivados de "saltarse la legalidad" para quemar basura en La Pereda.

Desde el Grupo Mixto, la diputada Covadonga Tomé ha puesto el foco en la gestión de residuos rechazando la quema y la incineración de CSR, tras calificarla de "falsa solución". En su lugar, ha reclamado una apuesta firme por la economía circular a través de inversiones en tecnologías avanzadas, manifestando que ve "inasumible" el modelo de combustión y proponiendo sustituirlo por un sistema basado en la clasificación automática mediante algoritmos.

Tomé ha alertado además sobre el impacto sanitario de las plantas incineradoras en el incremento de la mortalidad por cáncer

El diputado de Vox Gonzalo Centeno ha asegurado que el tiempo ha terminado dando la razón a quienes, como su formación, defendían la construcción de una incineradora para los residuos que no pueden reciclarse. Centeno ha criticado que el actual modelo haya supuesto una inversión millonaria para producir un material que "no sirve para nada" y ha recordado los problemas acumulados por Cogersa, como la pérdida de fondos europeos y el retraso en la planificación.

DEFENSA DEL GRUPO SOCIALISTA

El diputado socialista René Suárez ha respaldado el papel de Cogersa, rechazando el "reduccionismo tramposo" de fijar el debate en la construcción de una planta incineradora y ha abogado por una gestión integral basada en la economía circular y la valorización energética pública.

Suárez ha criticado que la comparecencia se haya utilizado para "buscar el minuto mediático" en lugar de debatir de forma seria sobre el reciclaje o la reutilización.

Respecto a la gestión del CSR, ha calificado de "demagógico" el discurso de quienes equiparan la valorización con "quemar basura". Ha defendido que, tras optimizar la reducción y el reciclaje en origen, la generación de una fracción residual de CSR es una "consecuencia final del ciclo" que resulta necesario gestionar.

En cuanto a la valorización energética, ha dicho que debe realizarse desde el sector público y atendiendo al interés general. En este sentido, ha defendido vincular parte del destino de este combustible al proyecto estratégico de transformación de la central de La Pereda (Mieres), propiedad de la empresa pública Hunosa, para convertirla en un polo de generación y asegurar una transición energética justa.