El Principado felicita a la Selección, "un equipo que transmite valores" y es "un ejemplo para la sociedad"

Ferran Torres of Spain celebrates with the trophy after winning the 2026 FIFA World Cup during the FIFA World Cup 2026 - AFP7 VÍA EUROPA PRESS

OVIEDO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez y el consejero de Insutria y Empleo, Borja Sánchez, han trasladado este lunes en nombre de todo el Principado la enhorabuena a la Selección Española de Fútbol, que ayer conquistó su segundo Mundial tras "una noche muy intensa para todos los asturianos y asturianas, que siguieron el partido y que luego disfrutaron de las celebraciones, además en un clima de normalidad".

"Yo creo que, además de la victoria, es un equipo que transmite valores. Fue una inmensa felicidad de todo el país", dijo Peláez, que además ha indicado que este triunfo supone también un reconocimiento "al fútbol base, a todas esas familias, esos niños y niñas que juegan al fútbol y demuestra que se puede con el esfuerzo, el sacrificio y yo creo que con valores se puede llegar a triunfar".

En ese sentido ha indicado que este es "el triunfo de todo el país". Ha destacado además que hay asturianos en el equipo técnico, también en el equipo de comunicación a quienes han trasladado una especial enhorabuena a los asturianos.

"Esperemos que en los próximos años se incorpore algún asturiano al equipo. Estamos seguros de que aquí hay mucho talento", dijo Peláez.

Borja Sánchez por su parte ha destacado que "lo que se ha visto en el Mundial es un equipo que ha trabajado como tal, han tenido mucha perseverancia y eso constituye un magnífico ejemplo, tanto para los jóvenes como para toda la sociedad".