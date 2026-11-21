El Principado finaliza "con éxito" su misión china de proyección internacional de Asturias como polo tecnológico. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha culminado con un balance "muy positivo" la misión institucional y empresarial desarrollada esta semana en China. La delegación regional, encabezada por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha mantenido una "intensa agenda" de reuniones con compañías tecnológicas que buscan expandirse en Europa y que han mostrado interés por conocer las oportunidades que ofrece la comunidad.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, el viaje ha servido para reforzar la proyección del Principado como polo tecnológico e industrial. Antes de emprender el regreso desde Shanghái, Sánchez ha destacado el potencial de la comunidad para atraer proyectos vinculados con la innovación y la industria avanzada. Según ha explicado, España ocupa una posición favorable en los planes de expansión de numerosas compañías asiáticas y el Principado dispone de ventajas competitivas diferenciales para captar inversiones.

El titular de Ciencia ha subrayado la apuesta de Asturias por la innovación, la investigación y la captación de talento, así como su posición estratégica para el desarrollo de iniciativas industriales. Entre los principales atractivos de la comunidad ha señalado las conexiones marítimas y ferroviarias, la disponibilidad de suelo industrial próximo a los puertos y los enlaces logísticos con Europa, el norte de África y, previsiblemente en el futuro, con México.

"Las empresas chinas son las primeras sorprendidas al descubrir todo lo que tiene que ofrecer el Principado", ha asegurado Sánchez. Tras esta misión, el Ejecutivo autonómico realizará un seguimiento de los contactos establecidos con el objetivo de avanzar en la captación de inversiones que aporten tecnología, empleo cualificado y talento a Asturias.

El Ejecutivo destaca que la agenda empresarial ha permitido abrir vías de colaboración con compañías líderes de los sectores de la automoción, la electrónica, el software, los sistemas inteligentes y la fabricación de componentes para baterías. Entre las reuniones más destacadas figuran las celebradas con Automotive Engineering Corporation (AE-Sinomach) y HiRain, dos multinacionales que analizan ubicaciones para desarrollar proyectos en España y que han mostrado interés por visitar Asturias para evaluar futuras oportunidades de inversión.

La delegación también visitó en Pekín la fábrica de vehículos de Xiaomi, donde pudo conocer de primera mano los avances en la integración de fabricación industrial, electrónica, robótica y tecnologías digitales. Asimismo, se mantuvieron encuentros con Pony.ai, empresa especializada en conducción autónoma fundada en 2016, y con representantes de China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), uno de los mayores grupos constructores del mundo.

UNA VENTANILLA ESTABLE PARA IMPULSAR NUEVAS OPORTUNIDADES

En el ámbito institucional, el Principado ha acordado con el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT) y la Cámara de Comercio Internacional de China (CCOIC) la creación de una ventanilla permanente de colaboración.

Esta herramienta facilitará tanto la llegada de inversores chinos a Asturias como el acceso de empresas asturianas al mercado asiático, mediante un canal estable de cooperación y acompañamiento empresarial. Además, ambas entidades han invitado al Principado a participar en encuentros y ferias internacionales centrados en cadenas de suministro e inversión.

La misión se ha completado con una reunión en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín.