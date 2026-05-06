El Principado finaliza la reforma de la carretera del puerto de San Lorenzo, en Teverga y Somiedo

Obras finalizadas - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno de Asturias ha finalizado la reforma de la carretera AS-265, que une las localidades de Samartín (Teverga) y La Riera (Somiedo), tras invertir más de 1,4 millones.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, as obras en esta vía, que comunica los valles de Teverga y Somiedo a través del puerto de San Lorenzo, han reparado tres hundimientos situados en los puntos kilométrico 3,4 (Teverga) y 14,0 y 14,2 (Somiedo). En el primero de ellos se construyó una escollera de contención, mientras que en los de Somiedo se levantaron dos muros de sostenimiento.

También se ejecutó la rehabilitación estructural del firme, además de instalarse nuevos sistemas de drenaje y reponer las señales y los métodos de contención. Con este proyecto de mejora integral se han mejorado las condiciones de confort y seguridad de la vía.