El Principado formalizará la candidatura para que Oviedo acoga la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

OVIEDO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha anunciado este martes la presentación formal de la candidatura de Oviedo para acoger la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública, impulsada por el Gobierno de España, una propuesta que el Ejecutivo autonómico defiende por la "trayectoria, solvencia y fortaleza" del sistema sanitario asturiano.

Saavedra ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de los detalles de la candidatura, que el Principado formalizará esta semana para que el Calatrava, un espacio con 18.000 metros cuadrados y con capacidad para hasta 300 profesionales, salas de reuniones, docencia y el apoyo del Palacio de Congresos, acoga la citada sede.

La titular de Salud ha avanzado que en "un plazo muy corto" se conocerá la ciudad que albergará la Agencia Estatal de Salud Pública y ha destacado que Oviedo reúne "condiciones idóneas" para ello al tratarse de una ciudad de tamaño medio, con buena accesibilidad, capacidad administrativa y un entorno científico y sanitario consolidado, sin las disfunciones propias de las grandes áreas metropolitanas.

Saavedra ha subrayado que Asturias es la comunidad autónoma que más invierte en sanidad por persona protegida y una de las que mejor valoración obtiene por parte de la ciudadanía, con un sistema público "sólido, bien implantado territorialmente y con un compromiso sostenido con la salud pública, la prevención y la promoción de la salud".

En este sentido, ha destacado la red de más de 200 centros de salud y consultorios, los nuevos hospitales públicos y la alta cualificación de los profesionales sanitarios, así como la experiencia de Asturias como referente en salud pública y salud comunitaria "desde hace décadas".

Como ejemplo, ha citado la respuesta del Principado durante la pandemia de la Covid-19, caracterizada "por la anticipación en la toma de decisiones, la vigilancia epidemiológica, la coordinación entre salud pública y asistencia sanitaria y una comunicación transparente con la ciudadanía".

La consejera también ha puesto en valor proyectos como el Observatorio de Salud de Asturias (OPSA), la iniciativa 'Asturias Actúa en Salud', la Alianza de Salud Comunitaria o 'Localiza Salud', además del papel del Principado en la formación de residentes en salud pública y especialidades comunitarias, una rotación "altamente demandada" a nivel nacional.

Asimismo, ha remarcado el compromiso de Asturias con el enfoque One Health y la existencia de una estructura técnica consolidada en sanidad ambiental y seguridad alimentaria, con cerca de 200 profesionales y un laboratorio de salud pública de referencia.

La propuesta concreta sitúa la sede de la agencia en el complejo Calatrava de Oviedo, en un espacio de unos 18.000 metros cuadrados con capacidad para hasta 300 puestos de trabajo, salas de reuniones, docencia y el apoyo del Palacio de Congresos.

NUEVA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el nombramiento de Lidia Clara Rodríguez como directora general de Planificación, Gestión del Conocimiento y Transformación Digital Sanitaria, en sustitución de Irene Cid.

Lidia Clara Rodríguez (Corvera, 1960) es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Además, ha cursado el máster en Dirección y Gestión de Servicios de Salud de la Universidad de Alcalá de Henares.

Hasta ahora ejercía como gerente del área sanitaria VIII, con cabecera en Langreo, y en la legislatura pasada fue directora general de Política y Planificación Sanitaria y, posteriormente, de Salud Pública.