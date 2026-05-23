El Principado formará a técnicos de museos y archivos en planes de salvaguarda y evacuación ante emergencias

Archivo - Museo Arqueológico de Asturias, en Oviedo. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno de Asturias organizará entre el 25 de mayo y el 2 de junio unas jornadas técnicas especializadas en la elaboración de planes de salvaguarda y protocolos de actuación para instituciones culturales que albergan bienes patrimoniales.

La formación está dirigida al personal técnico de museos, colecciones museográficas y archivos, tanto de titularidad pública como privada, ubicados en Asturias. El programa combinará sesiones virtuales con talleres prácticos presenciales que se celebrarán los días 1 y 2 de junio en el Museo Arqueológico de Asturias.

La dirección técnica de las jornadas correrá a cargo de Arsenio Sánchez Hernampérez y Daniel Durán Romero, especialistas en la gestión de riesgos en patrimonio cultural y miembros de la comisión de seguimiento del Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural. El contenido abordará desde la elaboración de planes de evacuación de bienes y la evaluación de riesgos en edificios históricos hasta la coordinación con los servicios de emergencia y protección civil.

Desde el Principado destacan a través de una nota de prensa que la protección del patrimonio frente a incendios, fenómenos meteorológicos extremos y otras situaciones de riesgo se ha consolidado como una prioridad en los últimos años. Señalan que "episodios como los incendios registrados en el entorno del Naranco (Oviedo) en 2023, o en enclaves naturales como La Pornacal (Somiedo), han puesto de relieve la necesidad de avanzar en prevención, coordinación y planificación".