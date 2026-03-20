El Principado impulsa su estrategia logística para posicionar Asturias como referente en la fachada cantábrica

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo ( en el centro) durante la jornada 'Gijón y Avilés. Puertas de Asturias al mundo', organizada por The Propeller Club International-Port of Madrid en El Musel. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha participado este viernes en la jornada 'Gijón y Avilés. Puertas de Asturias al mundo', organizada por The Propeller Club International-Port of Madrid.

Calvo, ante representantes de más de una veintena de operadores marítimos y logísticos, ha reiterado la "firme" apuesta del Gobierno del Principado por consolidar Asturias como un polo logístico de referencia en la fachada cantábrica, en el marco del Corredor Atlántico.

El encuentro ha contado también con la presencia del comisionado para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián; el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García; la directora general de Transportes, Arantza Fernández; y el director de la Oficina Económica de la Presidencia, José Sicre. La delegación empresarial ha tenido la oportunidad de visitar las instalaciones de los puertos de Gijón y Avilés, así como la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia).

Durante su intervención, el consejero ha aludido al momento de transformación que vive Asturias, marcado por una apuesta decidida por la intermodalidad y por las oportunidades que brinda la apertura de la variante de Pajares y la llegada de la Alta Velocidad ferroviaria. En este contexto, ha señalado como objetivo prioritario la plena integración del sistema logístico asturiano en los corredores europeos.

También ha puesto en valor los puertos de Gijón y Avilés por ser, a su juicio, "piezas clave" de este engranaje y ofrecer una elevada complementariedad: el primero, especializado en tráficos industriales y energéticos de gran escala y el segundo, orientado a la carga general y a la industria transformadora.

De ambos enclaves ha destacado que están reforzando su competitividad mediante nuevas inversiones, la ampliación de capacidades y la mejora de sus conexiones ferroviarias.

Asimismo, Calvo ha resaltado el valor estratégico del desarrollo de la Zalia y ha avanzado, a medio plazo, el impulso de la primera autopista ferroviaria del Norte, con conexión inicial hasta León y Valladolid.

Esta visión integral y coordinada guía el trabajo del Gobierno de Asturias para consolidar la región y sus infraestructuras como referentes logísticos dentro de los corredores transeuropeos y es una oportunidad clave para reforzar la competitividad industrial y avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible, eficiente y conectado.