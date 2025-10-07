El Principado impulsa la presencia de once firmas asturianas en la feria europea de biotecnología Biospain 2025

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI Asturias) y la Sociedad de Promoción Exterior del Principado (Asturex) promueven la participación de once empresas asturianas en la Feria Biospain 2025, el mayor foro especializado en biotecnología a nivel europeo que se celebra en Barcelona desde hoy y hasta el jueves.

El Principado ha explicado en un comunicado de pensa que con la finalidad de dar visibilidad a las empresas de la comunidad ante entidades nacionales e internacionales, promover sinergias y reforzar su competitividad, la delegación dispondrá de un estand propio bajo la marca Asturias Biotech.

Se trata de una iniciativa del Gobierno de Asturias que busca "proyectar la fortaleza y el talento del ecosistema científico regional en el ámbito biotecnológico y de la salud". Las empresas participantes son las siguientes:

Arquea, especializada en la aplicación de técnicas de análisis biológico de vanguardia en combinación con otras disciplinas científicas y técnicas como la inteligencia artificial.

FourStrain Labs, que desarrolla proteínas sostenibles mediante fermentación de precisión para su aplicación en los mercados cosmético, alimentario, etc.

Futuver trabaja en proyectos de transformación digital, cultural y optimización de procesos.

Ingeniería de Desarrollo e Innovación en Tecnologías avanzadas confiables (Iditac), dedicada al desarrollo de soluciones y automatizaciones para equipamiento del laboratorio.

Microviable Therapeutics, que desarrolla nuevos fármacos biológicos y terapias personalizadas.

Nanovex investiga y desarrolla nanomateriales con aplicaciones en los sectores cosmético y sanitario.

Neoalgae, dedicada a los productos derivados de las microalgas.

Neurostech desarrolla dispositivos médicos para la administración de fármacos al sistema nervioso central.

Platelet Biotechnologies (PlaBiTe), que es Spinoff de Finba y la Universidad de Oviedo, especializada en terapias plaquetarias regenerativas que mejoran la salud.

Taxus Medio Ambiente, una consultoría ambiental de empresas, organizaciones y particulares interesados en avanzar en el desarrollo sostenible.

En la delegación participa también la Asociación de Bioempresas de Asturias (Bioasturias), que cuenta con más de 30 empresas y entidades asociadas vinculadas a las ciencias de la vida y al desarrollo de productos y servicios en este campo, y la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado (Finba).

Por otro lado, en el marco del evento, Asturex y CEEI Asturias han elaborado un vídeo promocional que presenta a las empresas y entidades participantes y pone en valor Asturias como una comunidad dinámica donde se desarrollan un importante tejido de compañías biotecnológicas.

Biospain cuenta en esta edición con más de 1.200 empresas inscritas y la presencia de más de un centenar de potenciales inversores. Reúne, además, a delegaciones de más de 30 países, entre ellos Argentina, Canadá, China Japón, México, Suiza y Reino Unido.