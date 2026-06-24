El Principado impulsa en Zalia una infraestructura logística que conectará El Musel (Gijón) por tren y carretera

Foro del Corredor Atlántico el proyecto ISLA (Integrated Safe Logistics Area): presentación del proyecto ISLA del Principado de Asturias. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha presentado en el Foro del Corredor Atlántico el proyecto ISLA (Integrated Safe Logistics Area), una nueva infraestructura logística que se ubicará en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales del Principado de Asturias (Zalia) y que permitirá reforzar la intermodalidad del puerto gijonés de El Musel.

Según una nota de prensa del Principado, la iniciativa supone un paso estratégico para consolidar a Asturias como polo logístico del Cantábrico y mejorar su integración en el Corredor Atlántico europeo.

El objetivo del proyecto es mejorar la conexión entre los distintos modos de transporte -marítimo, ferroviario y por carretera-, facilitando una gestión más eficiente de los flujos de mercancías. De este modo, se busca optimizar la operativa logística vinculada a El Musel, aumentar la coordinación entre transportes y reforzar la competitividad del sistema logístico asturiano.

ISLA dotará a Zalia de una infraestructura avanzada diseñada específicamente para impulsar la intermodalidad. Entre sus principales elementos destaca la creación de una zona de estacionamiento seguro para camiones (Safe and Secure Truck Parking Area, SSTPA), adaptada a los estándares europeos. Esta instalación se complementará con sistemas inteligentes de gestión del tráfico pesado, control de accesos, digitalización de operaciones y servicios logísticos de valor añadido.

Todo ello permitirá mejorar la coordinación entre el Puerto de Gijón, la futura terminal intermodal de Zalia y la red ferroviaria, favoreciendo un modelo logístico más moderno, eficiente y sostenible. Además, el proyecto contribuirá a ampliar el área de influencia del puerto (hintherland), impulsar el transporte ferroviario de mercancías y reducir la dependencia de la carretera en los desplazamientos de larga distancia.

La Zalia reforzará su papel como plataforma central del sistema logístico regional gracias a su ubicación estratégica. Aunque el proyecto está directamente vinculado al Puerto de Gijón como principal nodo marítimo de mercancías de Asturias, su impacto se extenderá al conjunto del territorio.

En este sentido, ISLA permitirá mejorar también la conexión con el puerto de Avilés y con las principales áreas industriales y logísticas del Principado, favoreciendo una red más integrada y equilibrada.

ESTRATEGIA CONJUNTA

Se ha destacado, asimismo, que esta actuación forma parte de la estrategia conjunta que el Gobierno de Asturias desarrolla con la Autoridad Portuaria de Gijón, Adif y Puertos del Estado para fortalecer la intermodalidad y consolidar el Corredor Atlántico como eje clave del transporte de mercancías.

Dentro de esta hoja de ruta se incluyen iniciativas como el Plan de Desarrollo Intermodal del Puerto de Gijón, la modernización de la red ferroviaria de El Musel, la puesta en marcha de nuevos servicios ferroviarios con el interior peninsular, el impulso de la terminal intermodal de Zalia y la mejora de las conexiones logísticas del sistema portuario asturiano.

El Ejecutivo autonómico prevé disponer este otoño de la definición técnica completa del proyecto ISLA. Esta incluirá su diseño funcional, un análisis coste-beneficio conforme a los criterios europeos del Connecting Europe Facility (CEF) y toda la documentación necesaria para concurrir a próximas convocatorias de financiación europea.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Asturias da un nuevo paso en su estrategia para construir un sistema logístico más integrado, competitivo y sostenible, alineado con los objetivos de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T). El proyecto reforzará la capacidad intermodal del Puerto de Gijón, mejorará la eficiencia del transporte de mercancías y consolidará a Zalia como una infraestructura clave para posicionar a Asturias como nodo logístico de referencia en el norte de España.