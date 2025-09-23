El Principado inaugurará en octubre en Madrid la Oficina Comercial y Económica

Archivo - Paseo de la Castellana - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Asturias contará con una Escuela de Cine y trabaja en la creación del Observatorio del Cortometraje

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha anunciado este martes que el próximo mes de octubre se inaugurará la sede del Principado en Madrid, que incluye un espacio físico para la Oficina Comercial y Económica.

En su discurso en el debate de orientación política, Barbón ha comentado que la mencionada oficina lleva desde hace meses desplegando su actividad en la capital.

Ha recordado su reciente visita a Bruselas, donde ha expuesto el potencial de Asturias al comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius. "En honor a la verdad, debo decir que fue receptivo. Asturias gana fuerza en el mapa europeo de la industria de defensa", ha señalado el dirigente asturiano.

Con la aprobación de la ley de Proyectos Estratégicos, existen actualmente tres proyectos pendientes de evaluación, algunos casi a punto del filtro definitivo, ha comentado Barbón.

"Este año, más pronto que tarde, va a demostrar su utilidad. En este apartado incluyo el impulso a sectores con tanto potencial como la industria cinematográfica. El plan previsto estima una inversión de 15 a 20 millones con cargo al Fondo de Transición Justa que permitirá poner en marcha infraestructuras tan destacadas como una Escuela de cine, ha señalado.

Además, estamos trabajando en la creación del Observatorio del cortometraje, que tendrá ámbito estatal y permitirá recopilar estas producciones para ponerlas al servicio de la industria cultural.