El Principado inicia las obras de adecuación de espacios para la incubadora de alta tecnología en Ciencias de la Vida

Fachada del edificio en La Corredoria - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Principado ha iniciado las obras de adecuación de espacios para poner en marcha la incubadora de alta tecnología en Ciencias de la Vida (INCIVAsturias), que se ubicará en el Vivarium de La Corredoria, en Oviedo.

La Agencia Sekuens, encargada de la gestión del proyecto, transformará 580 metros cuadrados del edificio, cedidos por el Ayuntamiento de Oviedo, en un polo tecnológico de vanguardia al servicio del sector biosanitario.

La empresa especializada Valtria Engineering es la adjudicataria de las obras, que tendrán un coste de 1,1 millones. La actuación convertirá la planta baja y el semisótano del lateral este del Vivarium en un espacio preparado para que jóvenes empresas tecnológicas (startups) y pymes puedan desarrollar y validar proyectos vinculados a las ciencias de la vida.

El equipamiento contará con una zona de trabajo cooperativo (coworking), laboratorios adaptados a distintos niveles de exigencia, áreas de almacenamiento técnico, una sala de escalado a producción y otra de cultivos celulares con acceso controlado. De este modo, se configurará un entorno completo para acompañar el crecimiento de iniciativas empresariales innovadoras.

Las obras incluyen una reorganización integral de espacios y la renovación de las instalaciones necesarias para garantizar seguridad, eficiencia energética y funcionalidad.

Además de la adecuación del inmueble, Sekuens avanza en el modelo de acompañamiento que ofrecerá esta nueva instalación, con el objetivo de ofrecer apoyo integral a las empresas desde las fases iniciales hasta su llegada al mercado. Este modelo combina tres actuaciones: el programa Emprende, de formación y asesoramiento empresarial; el Biotech, de mentoría tecnológica especializada en Ciencias de la Vida, y el Hibrida, orientado a fomentar la integración entre la ingeniería y salud.

En este contexto, se ha definido un programa de talleres dirigido a emprendedores y empresas del sector que incluirá formación sobre normativa europea, oportunidades y riesgos del mercado, y licitaciones y compra pública.

INCIVAsturias, que prevé iniciar su actividad en el segundo semestre del año, aspira a convertirse en un polo de atracción de talento científico y empresarial y en motor de innovación para el sector biosanitario. La incubadora se sitúa en un enclave estratégico, en el entorno del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado (Ispa) y la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria (Finba), lo que refuerza su función como punto de encuentro entre investigación, empresa y sistema sanitario.

Financiada con recursos propios de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), gestionados a través de la Fundación Incyde, la instalación permitirá impulsar la creación de 15 empresas innovadoras, apoyar a otras 35 y contribuir a la generación de 115 empleos directos e indirectos en un plazo de tres años, para consolidarse como un referente nacional en tecnologías avanzadas aplicadas a las ciencias de la vida.