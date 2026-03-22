El Principado inicia los trámites para la protección de la cultura asturiana de la gaita

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, durante la celebración del Día Internacional de la Gaita en Noreña. - PRINCIPADO

OVIEDO 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado, Vanessa Gutiérrez, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico ya dispone de los estudios necesarios para iniciar los trámites formales que permitan elevar el expediente a la Comisión de Patrimonio para la protección de la cultura asturiana de la gaita.

Según ha explicado este domingo en Noreña durante la celebración del Día Internacional de la Gaita, el objetivo es someterlo a su valoración en un próximo Pleno de la citada comisión, lo que supondrá el comienzo del procedimiento administrativo para la protección de este ámbito cultural, considerado "muy rico y diverso".

La consejera ha indicado que aún no hay fecha concreta para la celebración del próximo pleno, aunque previsiblemente tendrá lugar antes del verano, momento en el que se abordarán varios expedientes.

Gutiérrez ha añadido que la documentación previa necesaria ya ha sido elaborada y supervisada por los técnicos de Patrimonio, por lo que el expediente se encuentra en disposición de iniciar su tramitación formal.