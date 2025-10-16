El Principado inicia la urbanización de los terrenos liberados por la integración ferroviaria de Langreo

El Consejero De Movilidad, Medio Ambiente Y Gestión De Emergencias, Alejandro Calvo, Y El Viceconsejero De Infraestructuras Y Movilidad Sostenible, Jorge García, Visitan Las Obras De La La Integración Ferroviaria En Langreo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias comienza las obras en los terrenos liberados por la integración ferroviaria en Langreo con una inversión prevista de más de 9,3 millones y un plazo de ejecución de 15 meses. La actuación, cofinanciada por el Fondo para la Transición Justa, supondrá la transformación integral de un espacio de 55,4 hectáreas a lo largo de más de dos kilómetros para coser el casco urbano, fracturado históricamente por las vías de tren.

El proyecto remodelará todo el entorno y permitirá crear el gran bulevar Nuevo Langreo, con un amplio paseo central peatonal, carriles bici, mobiliario urbano e iluminación y espacios para el uso público. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, han asistido este jueves al inicio de los trabajos acompañados por el alcalde del concejo, Roberto García.

La inversión del Principado se suma a los más de cien millones que Adif ha invertido en la modernización de la línea de Cercanías C5 entre Gijón y Laviana, que incluye el túnel de 3,3 kilómetros para integrar el tránsito ferroviario en el casco urbano de Langreo.

Movilidad ha incorporado modificaciones al proyecto original de urbanización por valor de más de 2,3 millones para optimizar el sistema de drenaje, con una nueva instalación pluvial totalmente independiente de la red municipal y la incorporación de dos estaciones de bombeo que llevarán las aguas pluviales a los ríos Nalón y Candín. Además, se ha afrontado un nuevo encaje geométrico de la actuación para ajustarla a las condiciones técnicas y urbanísticas del entorno. El vial de acceso a Valnalón, en servicio desde diciembre de 2023, también se enmarca en este conjunto de iniciativas.

BULEVAR NUEVO LANGREO

La urbanización empieza en la zona de la estación nueva de Sama y se prolongará hasta una nueva glorieta que permitirá conectar las calles La Unión y José Álvarez Valdés, hasta ahora separadas por las vías. El espacio contará con una acera con carril bici con buna iluminación y una línea de aparcamientos.

A partir de ahí, se creará un paseo de cerca de 600 metros de longitud para uso peatonal y ciclista, arbolado, iluminado y con bancos para el descanso. Los primeros metros de este paseo se ubican en el entorno de la boca sur del acceso a la estación de tren, en una zona donde es necesario el vallado perimetral por la situación de las vías.

El resto del paseo coincide con el antiguo pasillo ferroviario y describirá la curva en forma de "S" que tenía el trazado. En ese punto se incorporará un nuevo vial transversal al antiguo trazado de la vía, contiguo al nuevo cuartel de la Guardia Civil. En este tramo, las edificaciones aledañas presentan fachadas traseras que, en muchos casos, se encuentran en situación precaria.

Al final del paseo se proyectan dos glorietas. La primera regulará el tráfico que proviene de la rotonda existente, situada en la margen izquierda, y la segunda dará un nuevo acceso al polígono de Valnalón desde el sur.

Entre las edificaciones del barrio de El Puente, se entra en una zona mucho más amplia en la que se creará un gran eje urbano con un bulevar entre las calzadas. Cada una de estas, que antes tenían doble sentido de circulación, se dedicarán a un único sentido: hacia el norte la antigua carretera AS-246 y hacia el sur la calzada frente al Nuevo Langreo.

Una rotonda en su extremo sur y otra en el norte delimitarán el bulevar, de casi 500 metros de largo. Su paseo central, de uso exclusivamente peatonal, tendrá un ancho de entre 12,5 y 14,5 metros. En el punto medio se sitúa el edificio de acceso a la estación subterránea, que se ejecuta con las obras de soterramiento ya finalizadas.

El carril bici se ubicará en la acera derecha de la calzada. En las zonas adyacentes y en paralelo a los viales se instalarán jardineras corridas como elementos separadores entre la zona peatonal y la de tránsito rodado. El pavimento del paseo peatonal será de materiales ecológicos para reducir la contaminación y alternará franjas de diferentes colores.

La ejecución de la nueva glorieta de conexión de la calle Melquiades Álvarez, la avenida de Gijón y la vía de Pepita Fernández Duro, en La Felguera, es otro de los hitos destacados del proyecto para facilitar la circulación del tráfico.

Al final del bulevar las dos calzadas volverán a juntarse para salir de Langreo como carretera AS-246. La antigua vía de Feve, ahora en túnel, gira hacia el este para entrar en los terrenos de la estación de La Felguera y, sobre ellos, se creará un parque público con espacios verdes.