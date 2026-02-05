El Principado insiste en la suspensión del peaje del Huerna (AP-66) ante las incidencias acreditadas por la DGT

Archivo - Movilización por el fin del peaje del Huerna. - IMANOL RIMADA/EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha vuelto a reclamar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la suspensión del peaje de la autopista del Huerna (AP-66) debido a las incidencias derivadas de las obras en ejecución y a las limitaciones recurrentes en las carreteras alternativas, especialmente la N-630 por el puerto de Pajares durante los temporales de nieve.

La petición se ha formalizado mediante una carta del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, al secretario de Estado de Transportes, y da continuidad al escrito remitido el pasado 5 de enero, en el que el Principado ya alertaba del impacto de las obras en el nivel de servicio de la infraestructura y en los tiempos de desplazamiento.

Según expone el Ejecutivo autonómico, los registros oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT) acreditan que la AP-66 se ha visto afectada de forma simultánea y prolongada por las obras de modernización de los túneles del Huerna, iniciadas en 2025, y por los trabajos de emergencia tras el desprendimiento registrado el 10 de noviembre de 2024.

Estas actuaciones han obligado a reducciones de carriles, circulación por calzada contraria, limitaciones de velocidad y a la habilitación de un bypass provisional, lo que ha supuesto una reducción efectiva de la capacidad de la autopista. La DGT ha clasificado estas situaciones como incidencias de especial relevancia, con circulación irregular, retenciones prolongadas y aumentos significativos de los tiempos de recorrido.

ÚNICA ALTERNATIVA A LA MESETA

La carta subraya además que estas afecciones han coincidido con severas restricciones en la red viaria alternativa, especialmente en la N-630 a su paso por el puerto de Pajares, donde la meteorología adversa ha provocado limitaciones al tráfico pesado, obligación de uso de cadenas o neumáticos de invierno y cierres puntuales, lo que convierte a la AP-66 en la única vía de acceso a la meseta.

El Principado recuerda que estas circunstancias encajan con la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre autopistas de peaje, que establece que el cobro íntegro del canon debe ser proporcional al nivel efectivo del servicio prestado cuando concurren incidencias relevantes acreditadas oficialmente.

Asimismo, la comunicación cita como precedente la decisión del Ministerio de levantar temporalmente el peaje de la M-12 tras el corte de la M-14 y de la línea 8 de Metro en el entorno del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Ante este escenario, y teniendo en cuenta también las actuaciones emprendidas por la Unión de Consumidores de Asturias, el Gobierno autonómico reclama que Transportes analice de manera específica la situación de la AP-66 y valore la adopción de medidas temporales de suspensión o compensación del peaje.

Esta reclamación se desarrolla de forma paralela y compatible con la impugnación de la prórroga de la concesión del peaje, actualmente sometida a una solicitud formal de revisión de oficio.