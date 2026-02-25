Principado, Inspección de Trabajo y agentes sociales seguirán con el plan de choque contra los accidentes laborales

Reunión - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los agentes sociales y económicos regionales (UGT, CCOO y FADE) han acordado este miércoles convertir en permanente el plan de choque frente a la siniestralidad laboral impulsado en septiembre de 2024.

La nueva estrategia, denominada Plan estructural contra la siniestralidad laboral, ha sido aprobada por unanimidad en una reunión ordinaria de la junta rectora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) presidida por Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo.

El documento da continuidad al Plan de respuesta contundente a la siniestralidad laboral, que ha permitido la apertura de 195 expedientes por incumplimientos en la prevención. Estas actuaciones han derivado en 273 sanciones, en su mayoría calificadas como graves o muy graves, cuyo importe global supera el millón.

También se han detectado más de 1.976 partes de accidentes comunicados fuera de plazo por empresas y 266 por autónomos, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

El nuevo plan se articula en cinco líneas de actuación con 17 acciones que desarrollarán de manera conjunta la autoridad laboral y los servicios de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.