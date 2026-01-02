El Principado invierte 23,9 millones en la mejora del tramo Doiras-Xío del Corredor del Navia

Archivo - AS-12, corredor del Navia, carretera asturiana. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha dado luz verde a la tramitación anticipada de un gasto de 23.935.035 euros para afrontar la reforma integral del tramo Doiras-Xío en el Corredor del Navia. El plazo de ejecución prevista es de 30 meses.

El proyecto para la reforma de este trayecto supondrá recortar el trazado de la vía, desde los 5,5 kilómetros actuales a 3,9, y ahorrar más de ocho minutos en los tiempos de viaje, gracias a la construcción de dos viaductos.

El primero de los puentes tendrá una longitud de 439 metros y salvará la desembocadura del río Urubio en el embalse de Doiras. Su construcción acotará el actual trazado en 1.220 metros. El segundo de los viaductos tendrá un longitud de 170 y pasará sobre el reguero de Reigada.

Estructuralmente, según detalla el Gobierno asturiano en una nota de prensa, la obra también incluye construir hasta siete muros de escollera para dar la estabilidad a la plataforma y habilitar apartaderos que permitan la parada de los autobuses en las mejores condiciones de seguridad posibles. También se renovarán los elementos de señalización y seguridad vial.

La carretera AS-12, Navia-Alto del Acebo, es la principal vía de comunicación hacia el interior de la comunidad, que conecta Coaña, Boal, Illano, Pesoz y Grandas de Salime. Actualmente, el Gobierno de Asturias tiene en marcha la tramitación de la reforma del tramo Boal-Doiras, adjudicada en casi 10,9 millones.

En la misma nota de prensa, el Principado recuerda que la reforma integral del Corredor del Navia es una vieja demanda de los ayuntamientos y vecinos de la zona en la que trabaja el Gobierno de Asturias con la movilización de más de 34 millones destinados a la reforma integral de los dos primeros tramos de la vía que une Navia con el Alto del Acebo.