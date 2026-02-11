El Principado invierte 2,5 millones para la renovación de la carretera entre Moreda y Bustiyé

Obras - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha invertido 2.554.000 euros en las obras de mejora de la carretera AE-2, que une Moreda y Bustiyé, en el concejo de Aller, según ha informado el Principado a través de una nota de prensa.

La actuación, que ha supuesto una mejora de las condiciones de visibilidad y seguridad de la carretera, ha permitido el ensanche y mejora del trazado de la vía a lo largo de 2,7 kilómetros y la adecuación de la travesía urbana de Moreda.

En el primer tramo, de unos 800 metros de longitud, que discurre íntegramente por la localidad de Moreda, se ha ampliado la sección de la vía en aquellas zonas donde la distancia de los edificios lo ha permitido y se han renovado las aceras y mejorado el entorno urbano.

Entre esta población y Bo se ha ampliado el vial hasta alcanzar una anchura variable de 6 a 6,30 metros. Además, al tratarse de un tramo especialmente sinuoso, se han ejecutado desmontes y escolleras de contención y sostenimiento para mejorar el trazado.

Por último, de Bo a Bustiyé, la calzada se ha ampliado hasta los 5 ó 5,30 metros, para mejorar la seguridad vial y facilitar los cruces de vehículos.

Además, a lo largo de todo el vial se ha reformado el sistema de drenaje, se ha renovado la capa de rodadura y se han sustituido los elementos de señalización y seguridad.