El Principado invierte 500.000 euros en ampliar las instalaciones de Aspace en Oviedo

Marta del Arco, cuarta por la izquierda - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano ha invertido 500.000 euros en la ampliación de las instalaciones que la Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral (Aspace) tiene en Latores, en el concejo de Oviedo, una obra que "supone un avance decisivo en la atención a estas personas y ofrece espacios más accesibles, modernos y adaptados a sus necesidades para reforzar su autonomía y su participación en la vida diaria", ha destacado la consejera del ramo, Marta del Arco.

Del Arco, que ha visitado hoy el nuevo pabellón Ana Casanueva, cuya construcción ha contado con fondos europeos Next Generation, ha explicado que esta ampliación se enmarca en el modelo de cuidados de larga duración que está implantando el Principado.

"Es un cambio de enfoque que pone en el centro a las personas y sus proyectos de vida, además de reforzar la trayectoria de Aspace, entidad que lleva décadas ofreciendo servicios a quienes requieren apoyo especializado", ha asegurado.

La elevada ocupación que registra la residencia de Aspace en los últimos años, junto con el incremento de la demanda de plazas, obligó a ampliar las instalaciones para garantizar una atención adecuada y ajustada al nuevo modelo de cuidados, han explicado desde el gobierno regional.

La residencia se sitúa en la segunda planta del edificio y alberga la nueva unidad de convivencia, un entorno hogareño, accesible y orientado la vida cotidiana. La planta baja queda libre como un gran porche cubierto destinado a actividades de relación y juegos, a resguardo de la lluvia.

Del Arco, que ha estado acompañada por el director general de Promoción de la Autonomía Personal, Enrique Rodríguez Nuño, y responsables de Aspace, ha valorado la labor de la entidad: "Se ha convertido en una referencia en la atención integral a personas con parálisis cerebral, promoviendo su autonomía, inclusión y bienestar a través de servicios especializados, programas educativos, terapias y apoyo a familias".

"El Gobierno de Asturias sigue avanzando hacia un modelo de cuidados más cercano, flexible y centrado en las personas y estas instalaciones son un ejemplo del tipo de recursos en los que queremos seguir invirtiendo en los próximos años", ha valorado Del Arco.