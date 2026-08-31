Principado y JGPA firman un convenio para organizar una nueva edición del programa Liga de Debate

Consejo de Gobierno del Principado de Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación, y la Junta General del Principado, para organizar una nueva edición del programa Liga de Debate.

Según ha informado el portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, en la rueda de prensa posterior a la reunión, el programa busca reforzar los valores democráticos en los currículos educativos y acercar al alumnado de Secundaria a las dinámicas de diálogo, contraste de ideas y búsqueda de acuerdos propias de la actividad parlamentaria.

La competición mantendrá una estructura que combina la participación de centros de toda Asturias con el respeto a la pluralidad territorial. El torneo se desarrollará en cuatro fases: aula, centro, zona, que se celebrará en los cuatro Centros del Profesorado y Recursos, y final autonómica, que tendrá lugar en la sede de la Junta General.

El convenio, que estará vigente hasta la finalización del curso 2026-2027, establece que la Consejería de Educación se encargará de la formación del profesorado en técnicas de debate y de la difusión del programa a través de los canales educativos institucionales, entre ellos Educastur.

Por su parte, la Junta General aportará una subvención nominativa de 16.000 euros para financiar los gastos de organización y hasta 18.000 euros para los premios destinados a los centros vencedores de cada categoría. Además, facilitará los espacios y los medios necesarios para la celebración de la final autonómica. El acuerdo prevé también la creación de una comisión de seguimiento que supervisará su desarrollo.