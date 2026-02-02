El Principado lanza un mensaje de "tranquilidad y confianza" en el sistema sanitario y el tratamiento de cáncer de mama

Archivo - Mamógrafo - GOBIERNO DEL PRINCIPADO - Archivo

El portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Martínez Queremos dar un mensaje de "absoluta confianza y tranquilidad en él sistema sanitario" y en lo que a las revisiones y el tratamiento del cáncer de mama se refiere y para ello ha aclarado algunas informaciones al respecto.

Así Peláez ha indicado que hay tres circuitos claramente diferenciados en el sistema público de salud. Por una parte, aquellas pacientes que ya han sido diagnosticadas de cáncer de mama, que tienen "un circuito preferente y donde no existe lista de espera". En este caso las mamografías se hacen a demanda, según requiera el tratamiento al que están siendo sometidas.

Por otra parte, hay un segundo circuito, que es el de los cribados, que comprende a las mujeres en determinado rango de edad y que tienen una mamografía prescrita con cierta periodicidad. Y ahí, no se puede hablar tampoco de lista de espera, porque se planifican periódicamente y se les comunica la cita.

Si se puede hablar en este caso de tiempo de respuesta. El tiempo en el que se comunican los resultados de esa mamografía, y ahí tenemos el dato de que el 81% de los casos recibe los resultados de esa mamografía dentro del primer mes, y si abrimos el marco hacia los dos meses, ya es el 92% de las mamografías tienen resultados dentro de los dos meses.

Ha explicado Peláez que habría un tercer circuito, que es el de aquellas mujeres a las que se les prescribe una mamografía en el marco de una consulta con su médico. Y en este caso, según los últimos datos con los que se cuenta, la lista de espera media está en el entorno de los dos meses.

"En cualquier caso, nosotros trabajamos siempre para reforzar el Sistema Público de Salud. Como saben, ahora mismo hay un plan estructural de reducción de listas de espera con una dotación presupuestaria importante y podemos decir que hay ahora mismo, con respecto a 2021, hay más mamógrafos, más ecógrafos y más especialistas", dijo el consejero.

Ha insistido el portavoz del Ejecutivo en que los datos actuales no constituyen, ni mucho menos si se analizan comparativamente, ninguna alarma y, por tanto ha insistido en trasladar absoluta confianza y certidumbre en el sistema.