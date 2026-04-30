El Principado licita la ampliación del sistema de abastecimiento de agua de Pesoz por casi un millón de euros

El Principado destina más de 990.000 euros a reforzar el sistema de abastecimiento de agua de Pesoz - PRINCIPADO

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado las obras de ampliación del sistema de abastecimiento de agua del concejo de Pesoz, con una inversión de 990.501 euros. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 25 de mayo.

Esta actuación, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Reginal (Feder), permitirá asegurar el suministro de agua potable y mejorar la garantía del servicio en los núcleos más poblados del concejo, tal y como ha informado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, este jueves.

El proyecto incluye la construcción de un nuevo depósito de agua potable, de 120 metro cúbicos de capacidad, en las proximidades de la localidad de Sanzo, que se abastecerá del agua tratada en la estación potabilizadora de Silvañá, ubicada en el concejo de Grandas de Salime. Desde este nuevo tanque partirá una conexión con la tubería existente que llega al depósito de Peneira Torta, también en Sanzo.

Una vez finalizadas las obras, la infraestructura pasará a abastecer de forma permanente a Sanzo y, en cascada, a las localidades de Serán, Vilabriye y Perlode.

Por otra parte, para aprovechar mejor la capacidad de almacenamiento, se instalará una nueva red de tuberías que conectará las inmediaciones de Serán con los depósitos ya existentes en Pesoz y Francos. La nueva conducción tendrá una longitud superior a los tres kilómetros.

Las obras también contemplan actuaciones en otras localidades. En concreto, en Lixóu se construirá una nueva conducción desde el manantial actual y un depósito de agua con una capacidad de 8 metros cúbicos. En Brañaveya, también se ejecutará otro nuevo depósito de la misma capacidad.

La actuación se completará con la instalación de válvulas y otros sistemas de regulación, equipos de control y medición del suministro, y con un sistema de energía solar para alimentar eléctricamente los equipos.