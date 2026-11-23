OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Viceconsejería de Justicia del Gobierno asturiano ha informado este lunes de que modificará el perfil profesional exigido para acceder a la dirección del Centro de Responsabilidad Penal de Menores Casa Juvenil de Sograndio. Esta decisión se adoptará una vez aceptada la dimisión de la actual directora, María del Carmen Pérez, presentada por motivos personales un mes y medio después de su nombramiento. La viceconsejería agradece los servicios prestados durante el desempeño de sus funciones.

Tras la vacante, se iniciará un nuevo proceso de selección en el que se actualizarán los requisitos de acceso al puesto. En concreto, la dirección quedará reservada a personal funcionario del subgrupo A1.

Según ha informado el Gobierno asturiano, esta modificación responde a la evolución que ha experimentado el centro en los últimos años y al aumento de la complejidad de las tareas vinculadas a su funcionamiento, tanto en el ámbito organizativo y de gestión como en el de la coordinación con otras administraciones e instituciones. Con esta medida, se pretende fortalecer la capacidad directiva de un recurso estratégico para el sistema de justicia juvenil del Principado.

La persona que resulte seleccionada asumirá el liderazgo de una nueva etapa para el centro, marcada por proyectos de especial relevancia. Entre ellos destacan la planificación y el desarrollo del futuro equipamiento que sustituirá a las actuales instalaciones, así como la implantación del nuevo contrato de seguridad, cuya tramitación ya está en marcha, añaden desde el Gobierno.