El Principado moviliza más de ocho millones para respaldar 171 proyectos empresariales a través de ayudas Leader

Archivo - Asturias destina 3,5 millones a ayudas Leader para impulsar empleo en el medio rural - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha concedido 8.050.875 euros en ayudas Leader a 171 proyectos empresariales que se desarrollarán en el medio rural y que movilizarán una inversión global de 22,7 millones.

La resolución, según informa el Principado en una nota de prensa, se publicará mañana en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), corresponde a la convocatoria 2026 de estas subvenciones, que se enmarcan en el plan estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027. Los proyectos respaldados están dirigidos al inicio de actividad, la modernización, la mejora de la competitividad y la innovación de empresas agrícolas y agroindustriales, así como a iniciativas de diversificación económica en el medio rural.

La financiación concedida, de carácter plurianual, asciende a 2.717.323 euros este año, 2.982.987 en 2027 y 2.350.564 en 2028, hasta alcanzar la partida total.

El Gobierno de Asturias destina a las ayudas Leader casi el 25% de los fondos del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) dirigidos al desarrollo del campo. Esta aportación multiplica por cinco el mínimo del 5% establecido por la Unión Europea (UE) y triplica la media nacional, que ronda el 8%.

Los proyectos seleccionados abarcan actividades agrícolas, agroindustriales y no agrícolas, con iniciativas vinculadas a la transformación agroalimentaria, la modernización de explotaciones, los servicios, el turismo rural y otras actividades económicas que contribuyen a fortalecer el tejido empresarial y a fijar población en el territorio.

Las ayudas se gestionan a través de los once grupos de acción local, que actúan como entidades colaboradoras para la ejecución de la PAC 2023-2027.