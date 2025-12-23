El Principado muestra su "plena disposición" para integrarse en el futuro sistema de billete único estatal

Archivo - Transporte público. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha trasladado por carta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible su interés y "plena disposición" para integrarse en el futuro sistema de billete único estatal, una iniciativa impulsada por el Gobierno de España para reforzar el uso del transporte público y avanzar hacia un modelo de movilidad "más sostenible, integrado y equitativo".

El consejero, Alejandro Calvo, ha enviado hoy una misiva en estos términos a la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández del Olmo.

Desde septiembre de 2022, Asturias cuenta con la tarjeta Conecta, que unifica la oferta de transporte público en el ámbito autonómico. Este modelo integra servicios de competencia municipal, autonómica y estatal, incluidos los servicios ferroviarios de cercanías, y se ha consolidado como una herramienta clave para facilitar el acceso al transporte público y fomentar su uso.

MÁS DE 402.000 USUARIOS

En una nota de prensa, el Principado destaca el "éxito" del billete único del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) que ya utilizan más de 402.000 personas. Su implantación ha logrado incrementar un 53% los desplazamientos en transporte público, que han pasado de 39,1 millones de viajes anuales a los cerca de 60 previstos para el cierre de este año. "Este balance sitúa al Principado como comunidad de referencia en movilidad sostenible e integración tarifaria", resalta.

En este contexto, el Ejecutivo autonómico reitera su disposición técnica e institucional para colaborar con el Ministerio de Transportes en el diseño, desarrollo e implantación del abono único nacional, una iniciativa que supondrá un nuevo avance hacia una movilidad más eficiente, accesible y sostenible.

El Principado valora el respaldo del Gobierno de España a las políticas de fomento del transporte público, con medidas como las bonificaciones tarifarias, la gratuidad de los servicios ferroviarios de cercanías y el impulso a un sistema integrado de movilidad a escala estatal. "Este marco de cooperación interadministrativa ha sido determinante para avanzar en un cambio de hábitos y reforzar el transporte público como herramienta de cohesión social y territorial", señala en la misma nota de prensa.

El Principado recuerda además que el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 refuerza esta apuesta estratégica con una dotación de 70,5 millones destinada a la mejora del sistema CONECTA y al refuerzo de la oferta de transporte público, lo que "permitirá facilitar una integración ordenada y eficaz" en el futuro billete único estatal.