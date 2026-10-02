Principado y El Musel presentan en Bruselas el proyecto 'Gijón-Zalia Atlantic RailPort Corridor 740' - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias y la Autoridad Portuaria de Gijón han presentado este viernes, en Bruselas, el proyecto Gijón-Zalia Atlantic RailPort Corridor 740, para desarrollar de forma integrada la intermodalidad ferroviaria del área de Gijón y reforzar sus conexiones.

Según una nota de prensa del Ejecutivo asturiano, la iniciativa se enmarca en el nuevo plan de trabajo del Corredor Atlántico, que identifica el desarrollo de la intermodalidad de la ciudad y la mejora de sus conexiones ferroviarias como elementos necesarios para reforzar el nodo portuario y su relación con el territorio.

La presentación se ha celebrado con motivo de la participación del Principado y la autoridad portuaria en el evento Connecting Europe Days 2026, el principal foro europeo sobre transporte y movilidad, donde el Gobierno de Asturias ha defendido la necesidad de acelerar las inversiones previstas para el desarrollo del corredor atlántico.

Junto con el Puerto de Gijón, Asturias ha participado también en los trabajos relacionados con el desarrollo de la autopista del mar con Nantes-Saint-Nazaire y se han mantenido reuniones con François Bausch, coordinador europeo del Corredor Atlántico, y Gesine Meissner, coordinadora del Espacio Marítimo Europeo, para trasladar las prioridades asturianas y avanzar en su encaje dentro de la planificación comunitaria.

El 'Gijón-Zalia Atlantic RailPort Corridor 740' plantea una visión conjunta del sistema ferroviario y logístico que conecta el Puerto de Gijón, la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) y la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia).

El objetivo es mejorar la capacidad y fiabilidad del transporte férreo de mercancías, favorecer la conexión con los mercados interiores y preparar progresivamente el sistema para la circulación de trenes de hasta 740 metros.

La propuesta incorpora, además, una dimensión regional: Zalia está llamada a consolidarse como una plataforma intermodal al servicio de toda Asturias, y no solo como una infraestructura vinculada al puerto gijonés. La futura conexión ferroviaria de esta zona permitirá concentrar y distribuir mercancías procedentes de diferentes áreas industriales y logísticas y conectarlas tanto con la infraestructura portuaria como con los corredores ferroviarios interiores.

CONVOCATORIA FONDOS CEF TRANSPORT 2026

Se ha destacado, asimismo, que este proyecto se ha presentado a la convocatoria CEF Transport 2026, el programa de financiación de la Unión Europea para construir y modernizar infraestructuras de transporte.

De forma conjunta, Zalia y el Puerto de Gijón han solicitado cuatro millones para desarrollar los estudios y trabajos de ingeniería necesarios para preparar futuras actuaciones. La financiación solicitada a este organismo no contempla la ejecución de las obras, que deberán abordarse posteriormente, de acuerdo con su grado de madurez, prioridad y elegibilidad.

Los trabajos abarcarán el análisis de la demanda y del mercado, el concepto de explotación ferroviaria, la capacidad de la red, las condiciones de interoperabilidad y las soluciones de ingeniería para futuras actuaciones. También incluirán la evaluación económica, ambiental y climática, los aspectos jurídicos y de gobernanza y la elaboración de la estrategia de inversión y ejecución.

El proyecto global identifica un volumen máximo de planificación de 39,5 millones para todas las actuaciones previstas, sujeto a su posterior desarrollo, madurez y elegibilidad. La estructura del proyecto permite que las intervenciones puedan desarrollarse de manera diferenciada, al priorizarse las que estén en mejores condiciones para avanzar, y mantener, al mismo tiempo, una visión integrada del sistema portuario, ferroviario y logístico.

Además, el 'Gijón-Zalia Atlantic RailPort Corridor 740' reúne en una misma propuesta las piezas que forman parte del sistema ferroviario y logístico.

En el ámbito portuario, contempla el estudio de las necesidades de capacidad y explotación de la red ferroviaria de El Musel/Sur-Aboño y de sus conexiones con la RFIG, además de la futura conexión ferroviaria con la zona posterior del muelle Marcelino León.

El proyecto incluye, también, el desarrollo conceptual del RailPort Intermodal Hub, concebido como un espacio de infraestructura ferroviaria e intermodal dentro del puerto para mejorar las operaciones de transferencia entre los modos marítimo y ferroviario y preparar el sistema para composiciones de mayor longitud.

La propuesta contempla, asimismo, una futura infraestructura ferroviaria de consolidación en Zalia, funcionalmente conectada con la RFIG. Esta instalación permitirá recibir, agrupar, formar y expedir mercancías, lo que facilita generar masa crítica para nuevos servicios ferroviarios y reforzar la función de la zona de actividades logísticas como nodo intermodal de ámbito regional.

El estudio prestará especial atención a las conexiones con Castilla y León y Madrid, así como a las necesidades de los operadores y los distintos sectores industriales y logísticos. La estrategia se apoya en la mejora de la conectividad ferroviaria y en las nuevas posibilidades que ofrece la variante de Pajares para las relaciones con la meseta.

Uno de los elementos centrales del proyecto consiste en preparar técnica y operativamente el sistema para la futura circulación de trenes de mercancías de hasta 740 metros, en línea con los objetivos de interoperabilidad y eficiencia del transporte ferroviario europeo. La primera fase permitirá estudiar la demanda potencial, la capacidad de la infraestructura, las condiciones de explotación y las necesidades de interoperabilidad necesarias para alcanzar este objetivo.

También se analizarán las condiciones de las distintas infraestructuras que forman parte de la cadena, desde los accesos ferroviarios al puerto hasta la conexión con Zalia.

Los trabajos permitirán determinar las características de los posibles servicios ferroviarios, las necesidades de infraestructura y explotación y las condiciones necesarias para su implantación. De este modo, el proyecto proporcionará la base técnica para identificar las oportunidades de mercado y definir las soluciones necesarias para atenderlas.