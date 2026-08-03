El Principado nombra a Juan José Alonso Ordiales director-gerente del Sespa en sustitución de Aquilino Alonso

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, este lunes en la Fidma. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este lunes el nombramiento de Juan José Alonso Ordiales como nuevo director-gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), en sustitución de Aquilino Alonso.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha valorado en Gijón el trabajo realizado por el responsable saliente durante estos años, en los que "se ha puesto en marcha una nueva reorganización de la administración sanitaria del mapa sanitario y también se ha llegado a acuerdos importantes con los sindicatos". Asimismo, ha afirmado que "ahora mismo entramos en una nueva etapa donde es fundamental la relación, el diálogo y llegar a acuerdos con los profesionales, hablar de nuevas condiciones y de una flexibilidad".

En esta misma línea, Saavedra ha explicado que se ha buscado "un perfil de una persona que es un gran conocedor del ámbito sanitario, pero con una amplia experiencia en lo que son recursos humanos". Además, ha expresado la confianza en que esta nueva etapa permita "reactivar toda la situación sanitaria en cuanto a lo que puede ser las listas de espera y también la flexibilidad laboral".

Juan José Alonso Ordiales (Gijón, 1962) es licenciado en Derecho y diplomado en Graduado Social por la Universidad de Oviedo, y combina la formación jurídica con la experiencia en la administración sanitaria. Hasta la fecha ha desempeñado el cargo de director económico y de profesionales del Área Sanitaria III (Oriente). Anteriormente ha ejercido como director económico y de profesionales del Área Sanitaria V (2023-2026), director de Profesionales del Sespa (2015-2023) y subdirector de Gestión y Servicios Generales del Hospital Universitario de Cabueñes (2005-2015).

El nuevo director-gerente cuenta con formación especializada en gestión sanitaria, en la que se incluyen el Diploma en Gestión Sanitaria, los títulos de Experto Universitario en Planificación y Gestión Empresarial, Experto Universitario en Dirección de Operaciones, Logística y Transporte, y el Diploma en Innovación en Políticas Sanitarias de la Universidad de Harvard-Real Colegio Complutense.