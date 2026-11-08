El Principado organiza un ciclo formativo sobre la cultura sidrera dirigido a más de 60 profesionales del sector

Archivo - Escanciado simultáneo de sidra en la plaza de la Catedral de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano ha organizado para este mes de noviembre un ciclo formativo orientado a acercar la cultura sidrera a los profesionales del sector turístico, con el objetivo de que "puedan transmitir su valor patrimonial a quienes visitan el Principado".

La iniciativa cuenta con la inscripción de más de 60 personas y busca "aprovechar la proyección alcanzada tras el reconocimiento de la cultura sidrera como patrimonio de la humanidad por la UNESCO y reforzar su presencia en la oferta turística asturiana".

Las sesiones serán impartidas por el director de la Cátedra de la Sidra de Asturias de la Universidad de Oviedo, Luis Benito García. Las dos primeras jornadas se celebrarán los días 9 y 16 de noviembre en la Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón, en horario de 18.00 a 20.00 horas. La tercera sesión será el 25 de noviembre e incluirá una visita al Museo de la Sidra de Asturias, en Nava, así como a un llagar de la zona.

Durante la formación, los participantes van a profundizar en la historia de la sidra y en sus tradiciones asociadas, como las fiestas populares, los espacios tradicionales de consumo o la espicha. Asimismo, el contenido abordará la representación de esta bebida en la literatura y las artes plásticas, sus distintas variedades, la denominación de origen y el proceso que ha conducido a la declaración otorgada por la UNESCO.