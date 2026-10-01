El Principado pide acelerar el desarrollo de la red básica europea del corredor atlántico

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, durante la sesión de trabajo en Bruselas - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha valorado este jueves la importancia que tiene para Asturias formar parte de la red básica europea y del corredor atlántico, y ha pedido que se avance en las actuaciones que permitan hacer efectiva esta integración. Calvo ha realizado estas declaraciones tras participar en Bruselas en la reunión del corredor europeo de transporte atlántico (European Transport Corridor Meeting: Atlantic), celebrada en el marco de los Connecting Europe Days 2026, el evento de referencia europeo en materia de movilidad y transporte.

En una nota de prensa, el consejero ha explicado que formar parte de la red básica europea significa que "Asturias está dentro de las grandes conexiones estratégicas de Europa". "No hablamos solamente de una línea dibujada en un mapa: nuestras infraestructuras forman parte de una red europea con objetivos y estándares comunes, y nuestras necesidades deben tomarse en consideración en las decisiones sobre el futuro del corredor atlántico", ha precisado Calvo, quien ha viajado a la capital belga junto con el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García.

El Gobierno de Asturias considera que la prioridad es acelerar las actuaciones previstas, garantizar su financiación y realizar un seguimiento de los compromisos. Al mismo tiempo, defiende la necesidad de garantizar la interoperabilidad efectiva del eje ferroviario asturiano, avanzar hacia el ancho internacional y abordar el resto de condiciones técnicas necesarias para asegurar su plena integración en la red ferroviaria europea.

La interoperabilidad debe contemplar, además del ancho de vía, aspectos como los sistemas de señalización y gestión del tráfico, la continuidad de los estándares europeos, la compatibilidad de las infraestructuras y la conexión eficiente con los principales nodos logísticos y portuarios. "Desde el Gobierno de Asturias estamos trabajando directamente para que las necesidades específicas de nuestra comunidad estén adecuadamente incorporadas a las soluciones europeas sobre interoperabilidad del corredor atlántico. Asturias necesita estar plenamente integrada en esta red y las decisiones técnicas que se adopten deben tener en cuenta las características y necesidades de nuestra infraestructura ferroviaria y de nuestros puertos", ha señalado Calvo.

UN INFORME COMPLETO

El Principado ha remitido un completo informe justificativo al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y al coordinador europeo del corredor atlántico, François Bausch. Además, y a solicitud del Gobierno autonómico, el coordinador ha abierto un canal directo de comunicación con el Principado para abordar estas cuestiones y trasladar las necesidades específicas del eje asturiano.

La Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) conecta los principales nodos urbanos, industriales, logísticos y portuarios de la Unión Europea. Su objetivo es garantizar una red de transporte integrada, que facilite el movimiento de personas y mercancías y que cumpla unos estándares comunes de conectividad e interoperabilidad.