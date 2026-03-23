El Principado pone en marcha la nueva Oficina Judicial de Gijón

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GIJÓN, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha puesto en marcha la nueva Oficina Judicial de Gijón, un órgano que surge de la entrada en vigor de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Según una nota de prensa del Gobierno asturiano, la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos ha monitorizado la evolución de la jornada para atender eventuales desajustes técnicos o informáticos, con personal específico desplazado al Palacio de Justicia de Gijón.

Asimismo, han señalado que esta es la segunda oficina que se activa dentro de los tres grandes partidos judiciales del Principado, tras la de Avilés. En breve, comenzará a operar también la de Oviedo.

El desarrollo de la norma estatal ha supuesto la creación de 25 nuevas plazas y la mejora de las retribuciones de otros 80 puestos que serán las jefaturas de equipos, lo que supone una inversión de 1,3 millones de euros.

La oficina de Gijón asumirá a partir de ahora los casos de violencia sobre la mujer que se produzcan en los partidos judiciales de Siero, Villaviciosa, Cangas de Onís, Llanes y Piloña.

Para ofrecer un mejor servicio a las víctimas, Justicia ha creado una segunda plaza de juez especializado y ha puesto en marcha varias medidas organizativas. Por ejemplo, las mujeres que deban desplazarse a Gijón tendrán un servicio de transporte gratuito a demanda, cubierto por el Principado.

Previamente, la Viceconsejería habilitó tecnológicamente todos los juzgados de paz hace meses, con una inversión de 400.000 euros, para garantizar que las actuaciones se puedan realizar telemáticamente desde los territorios de origen de las víctimas.

En todo caso, si el procedimiento o la autoridad judicial requiriesen el traslado a Gijón, siempre estará cubierto por el Gobierno de Asturias.