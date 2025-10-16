El Principado presenta la herramienta digital 'AsturActiva', la nueva plataforma para prescribir ejercicio físico

El doctor en Ciencias del Deporte, Hugo Olmedillas; la directora general de Actividad Física y Deporte, Manuela Fernández Ena, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. - PRINCIPADO

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha presentado este jueves en Pola de Laviana una plataforma digital que integra el sistema sanitario de atención primaria con el ámbito deportivo, con el objetivo de favorecer la prescripción de actividad y ejercicio físico a la ciudadanía.

Esta novedosa herramienta, denominada 'AsturActiva', ha supuesto una inversión de 211.515 euros financiada por el Plan de Digitalización de la Prescripción de la Actividad Física del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea.

La plataforma está implantada ya en ocho concejos: Castropol, El Franco, Grado, Gijón, San Martín del Rey Aurelio, Siero, Santa Eulalia de Oscos y Gozón. Todos ellos han participado en su puesta en marcha con la creación de estructuras locales denominadas Unidades Activas de Ejercicio Físico (UAEF), orientadas a atender de manera eficiente las recomendaciones sanitarias, en coordinación con profesionales de la educación física.

En una nota de prensa, el Gobienro asturiano destaca que "'AsturActiva' actúa como punto de encuentro digital entre las personas usuarias, los equipos de atención primaria y los servicios deportivos municipales". Una vez registrada en el sistema una prescripción individualizada, se realiza la derivación al ámbito deportivo de forma segura y coordinada, con lo que se facilita el seguimiento en tiempo real, con comunicación bidireccional entre profesionales sanitarios y del deporte.

"Con esta herramienta pionera queremos facilitar que el ejercicio físico se prescriba, se derive y se supervise, y pueda convertirse en un instrumento fundamental de carácter terapéutico y preventivo que está ya al alcance de toda la ciudadanía", ha señalado la consejera Vanessa Gutiérrez.

'Asturactiva' dará soporte al Programa de Prescripción de Actividad y Ejercicio Físico, desarrollado por Cultura junto con la Dirección General de Salud Pública y Atención a la Salud Mental. El trabajo ha contado también con la colaboración del Servicio de Salud del Principado (Sespa), la Unidad Regional de Medicina Deportiva, el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Asturias (Colef Asturias), la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria y la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de Asturias.

Tras la redacción del plan y la implantación de la herramienta digital se han impartido sendos cursos de formación específica en programas de actividad y ejercicio físico saludables para educadores físico-deportivos y para profesionales sanitarios.

FORO ASTURACTIVA

La evolución de la nueva herramienta se ha abordado esta mañana en el foro Asturactiva, celebrado en el marco del proyecto 'ADN. Asturies, Deporte y Naturaleza'. Los profesionales Hugo Olmedillas, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y Adenis del Valle, experta de la Sección de Programas de Prevención de la Consejería de Salud, han informado de que la plataforma suma ya 120 personas usuarias.

A juicio del personal técnico, estas cifras reflejan la confianza creciente en la recomendación individualizada de actividad física que realizan los centros de salud en esta primera fase del programa, así como la función clave de supervisión profesional con educadores y educadoras físico-deportivos colegiados integrados en las UAEF, para garantizar la fijación de los resultados. Precisamente para medir esos resultados se constituirá un grupo de seguimiento.

En el marco de la jornada también se ha celebrado la mesa redonda 'Manejo de patologías a través del ejercicio', en la que han intervenido el fisioterapeuta Carlos Núñez, el licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Eladio Domínguez y la cardióloga Amelia Carro, en un diálogo moderado por la periodista Cecilia Iglesias que ha abordado, desde la evidencia clínica, cómo la prescripción de actividad física contribuye al tratamiento y control de diferentes enfermedades.

"Tras esta primera experiencia, seguiremos desarrollando y ampliando este programa de prescripción de la actividad y el ejercicio físico, al que estamos convencidos de que que pronto se sumarán nuevos concejos, porque invertir en deporte y actividad física es invertir en salud y nuestro porvenir", ha destacado la consejera.