El Principado prevé cerrar en semanas la compra de la Residencia de El Cristo y plantea pisos y residencia universitaria

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OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, se ha mostrado confiado en cerrar "en las próximas semanas" las condiciones para la compra del edificio de la Residencia Nuestra Señora de Covadonga, propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, en los terrenos del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias.

El consejero, que ha participado en la reunión de la comisión para la reordenación de los terrenos de El Cristo-Buenavista, ha explicado que este es un "paso decisivo" para el futuro del entorno, al ser este edificio "la última pieza" que quedaba para despejar el horizonte. Peláez no ha querido hacer una estimación de cuánto podría costar a las arcas públicas esta operación, aunque ha asegurado que se manejan cifras "sensiblemente menores" que la tasación hecha hace dos décadas, de 37 millones de euros.

La idea del Gobierno asturiano es que, una vez terminen las valoraciones técnicas que permitan cerrar una cifra de compra, esta cuantía se incorpore al proyecto de presupuestos y, en cuanto se abra la ejecución del presupuesto en el 2027, llevar a cabo la compra.

En este nuevo espacio, el Principado baraja la posibilidad de que la vivienda ocupe un "papel protagonista", incluso con la instalación de una residencia de estudiantes que complemente el campus B de la Universidad de Oviedo. Si la vivienda es pública o libre, se concretará en la ordenación, aunque Peláez ha asegurado que "una parte pública tiene que existir" a la luz del compromiso del Ejecutivo de alcanzar las 15.000 viviendas públicas de alquiler asequible en Asturias.

Sobre la propuesta lanzada por el PP autonómico de trasladar a estos terrenos la ciudad de la justicia, en lugar de instalarla en Llamaquique, Peláez ha mostrado su sorpresa por la iniciativa, y ha asegurado que "parece una medida desesperada". "Es ahora cuando la justicia en Oviedo necesita ganar metros cuadrados", ha enfatizado, asegurando que es en lo que está trabajando el Principado.

La propuesta 'popular', ha explicado, no ofrece una solución a corto plazo para la falta de espacio, y a cinco o siete años, la Justicia "tiene garantizado un emplazamiento" en la nueva Ciudad de la Justicia de Llamaquique. "No ofrece una solución inmediata y no ofrece una solución a lo que ya el Gobierno del Principado ha dado solución, que es el futuro de la justicia en Asturias", ha asegurado. Además, ha incidido en que desde el punto de vista urbanístico, no sería una buena solución porque crearía un "barrio fantasma" los fines de semana y periodos sin actividad de la Universidad y la Justicia.

OVIEDO MUESTRA "TOTAL COLABORACIÓN" PARA AGILIZAR EL DESARROLLO

El concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística de Oviedo, Ignacio Cuesta, ha mostrado la "total y absoluta colaboración y disposición" del Ayuntamiento para facilitar y agilizar el desarrollo de la zona una vez lleguen los trámites al Consistorio.

El Ejecutivo local está dispuesto a trabajar con licencias provisionales o licencias en precario, tanto de obras como de cambio de uso que permita, una vez que se presente el plan especial sin necesidad de llegar a su aprobación, anticipar los usos y la posibilidad de llevar a cabo las obras.

Sobre la operación con la Tesorería, Cuesta ha valorado positivamente esta noticia porque "de alguna manera contribuye a desbloquear una pieza esencial en la ordenación futura del ámbito". El edil ha subrayado que "era imposible plantear una ordenación sin que se despejara la principal incógnita".

Por su parte el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha celebrado que se vaya "despejando el camino" del conjunto del ámbito, porque esta operación condiciona el Plan Especial de Reforma Interior. Así, ha explicado que "no es lo mismo desarrollar el campus sabiendo que al otro lado tienes un vallado y un edificio que está vacío y que con el paso del tiempo se va deteriorando, a saber que efectivamente a un plazo largo el escenario es distinto".