El Principado promete a CCOO el traslado a la oficina de empleo en 3 meses ante el encierro de los sindicalistas

Publicado 11/12/2018 13:26:14 CET

GIJÓN, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional se ha comprometido con la Unión Comarcal de Gijón a que en el plazo de tres meses podrán trasladarse a la oficina de empleo de Fermín Canella, una vez que esta se ubique en el edificio administrativo regional que el Principado está habilitando en los antiguos juzgados de Poniente.

Una promesa que llegó este pasado lunes ante el anuncio de la convocatoria de CCOO de un encierro que ha tenido lugar este martes en la citada oficina de empleo por parte de unas decenas de representantes del sindicato.

Cabe recordar que esta oficina se ubica en el edificio de la Casa Sindical, sobre la que pesa una 'amenaza' de cierre, por problemas de salubridad, por parte del Ayuntamiento de Gijón, si no se vacía el salón de actos, que en los últimos tiempos ha sido usado como almacén y rastrillo por la asociación Parados y Precarios de Asturies. Precisamente esta entidad pide un local al Ayuntamiento para trasladarse.

En este sentido, el secretario general de CCOO en Gijón, Victor Manuel Roza, ha señalado que además de la llamada del Principado, han recibido una del Ministerio de Empleo para comunicar que el próximo lunes una empresa va a pasar a evaluar la situación del salón de actos.

Roza ha recordado que CCOO lleva en la Casa Sindical desde 2004, pero que llevan desde esa fecha esperando a que se hagan las mejoras necesarias al edificio. Ha lamentado, asimismo, que el Ministerio, propietario del inmueble que es patrimonio sindical, no actuó. Para él, hay un "abandono total" del edificio.

"Nadie invierte", ha reprochado, al tiempo que ha incidido en que eso hace el estar en la Casa Sindical sea "inviable". Entre otras cosas, ha indicado que es "un dolor" el sistema eléctrico del edificio, mientras que la accesibilidad "no la hay por dónde coger", ha apuntado.

Especialmente ha llamado la atención sobre la sede de CCOO, que ocupa la segunda y cuarta planta, en la que es "penoso" ver cómo tienen que trabajar los empleados de esas oficinas. Y aunque ha reconocido que al Ayuntamiento no le pueden exigir nada, sí que le ha culpado de permitir, hasta hace nada, lo que se está haciendo en el salón de actos.

"A CCOO no le ofrecieron nada y en ningún momento pidió nada", ha querido aclarar el dirigente sindical, quien ha reivindicado el poder hacer uso de los locales que les dieron en 2004 y que dejen libres los espacios de la oficina de Empleo para poder trasladarse.

Ha dejado claro, también, que otras organizaciones sindicales tienen tantos derechos como ellos a estar en la Casa Sindical, como además así es. Ha insistido, eso sí, en el "abandono total" del edificio, al tiempo que ha recalcado que la obligación de repararlo es del Ministerio de Empleo. Es por ello, que ha apostado por que el Ministerio gaste "lo que tenga que gastar".

Sobre el salón de actos, ha apuntado que CCOO no va a preguntar por qué está ocupado por esa asociación, aunque ha remarcado que "son gente que está ahí y está ocupando un lugar". Ha defendido, unido a ello, que el salón de actos es de todos los trabajadores de Gijón y no se puede hacer uso de él. También ha puntualizado que CCOO no busca el cierre de la Casa Sindical.

Sobre el encierro de este día en la oficina de empleo, ha indicado que se trata de un acto simbólico, para después advertir, sobre el plazo dado de tres meses por el Principado, de que no van a permitir "tomaduras de pelo".

Al encierro se ha referido también el responsable de Política Institucional de CCOO Asturias, Gilberto García, quien ha remarcado que no quieren que la oficina de empleo deje de prestar servicio ni un solo día, pero tampoco desean correr riesgo de que se cierre la Casa Sindical y ellos queden sin sitio para su sede.

Ha confiado, no obstante, en que se cumpla la promesa del Principado, ante el riesgo lo que pueda pasar a quien promete y no cumple, sobre todo por la proximidad de las elecciones locales y autonómicas en 2019. Ha recordado, también, que con la sede de CCOO de Oviedo también tuvieron que protagonizar un encierro.