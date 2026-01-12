El Principado propone un grupo de trabajo técnico para analizar recomendaciones tras el accidente en Vega de Rengos

Reunión de la Comisión Regional de Seguridad Minera este lunes. - PRINCIPADO

OVIEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia ha propuesto la creación de un grupo de trabajo técnico para estudiar posibles soluciones y recomendaciones tras el accidente ocurrido el pasado mes de noviembre en la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea), que causó la muerte de dos trabajadores.

La medida se ha planteado durante la reunión de la Comisión Regional de Seguridad Minera, en la que se ha analizado este lunes el informe elaborado por la empresa TYC Narcea Special Research sobre el siniestro y las explicaciones aportadas por su servicio externo de prevención.

Las recomendaciones concretas se definirán una vez se estudie el informe que está elaborando el Servicio de Minas, que se presentará en una próxima reunión de la comisión.

El encuentro estuvo presidido por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y contó con la participación del director general de Energía y Minería, Javier Cueli, responsables del Servicio de Minas, así como representantes de colegios profesionales, empresas mineras y sindicatos.