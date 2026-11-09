El Principado quiere que la jornada de Aena y Turespaña sirva para mostrar el potencial de Asturias como destino

Aeropuerto de Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano ha emitido este lunes una nota de prensa con motivo de la acogida de la VI edición de la Jornada de Conectividad Aérea, el foro profesional que reúne cada año a aerolíneas europeas y destinos turísticos para impulsar nuevas rutas. Desde el ejecutivo asturiano han explicado que pondrán a disposición de Aena y Turespaña toda su capacidad organizativa para hacer de la jornada "un punto de encuentro de referencia para el sector y una oportunidad para mostrar el potencial del Principado como destino turístico sostenible, conectado y competitivo".

El Ejecutivo autonómico quiere aprovechar el foro para presentar el 'respeturismo', el modelo con el que la comunidad crece como destino a la vez que preserva sus valores naturales, culturales, culturales y paisajísticos.

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha asegurado que la elección de Asturias reconoce el trabajo de estos años. "En 2027 abriremos las puertas del Principado a quienes diseñan las rutas del futuro y les mostraremos un destino que crece con equilibrio y protege aquello que lo hace único", ha valorado.

La candidatura asturiana, impulsada por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, ha sido seleccionada por la colaboración entre administraciones y operadores del sector, así como por los resultados obtenidos a través de las políticas de mejora de la conectividad aérea como herramienta para generar nuevas oportunidades de desarrollo económico, turístico y territorial.

La Jornada de Conectividad Aérea, organizada por Aena y Turespaña desde 2022, combina reuniones bilaterales entre destinos y compañías aéreas con sesiones técnicas, ponencias y mesas redondas centradas en la evolución del transporte aéreo y las nuevas oportunidades de mercado. En su última edición, celebrada en abril en Reus, participaron más de 50 localidades españolas y 13 aerolíneas europeas con el propósito de impulsar futuras conexiones internacionales.

La designación de Asturias como sede de este encuentro coincide con la etapa de mayor crecimiento de la historia reciente del aeropuerto. La infraestructura superó por primera vez el año pasado los dos millones de pasajeros, con un total de 2.051.342, y encadenó su tercer récord anual consecutivo.

La tendencia continúa este año. Entre enero y septiembre, el aeropuerto registró 1.730.498 pasajeros, un 10,9% más que en el mismo período del año anterior. Además, septiembre se convirtió en el mejor mes de su historia, con 217.285 viajeros y un incremento interanual del 13,6%, según ha informado el Gobierno asturiano.

El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, ha señalado que la Estrategia de Conectividad Aérea busca proyectar Asturias en nuevos mercados y contribuir a la desestacionalización de la actividad turística. "Queremos que el sector aéreo conozca de primera mano un destino que demuestra que el aumento de la conectividad y el respeturismo pueden avanzar de la mano", ha indicado.