El Principado reafirma su apuesta por la conectividad aérea como herramienta de desarrollo y competitividad

Archivo - Aeropuerto de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, asistió este miércoles a las V Jornadas de conectividad aérea Turespaña-Aena, que se celebran en Reus (Tarragona). Allí el Principado ha sostenido su apuesta por situar la conectividad aérea como una herramienta clave para contribuir al desarrollo de la comunidad y aumentar su competitividad económica.

El evento reúne a 120 participantes del sector y constituye un foro profesional que ha estado marcado por la incertidumbre provocada por el alza de los precios de los combustibles, derivada de la guerra en Irán.

En un contexto complejo, como el actual, la Estrategia de Conectividad Aérea del Principado orienta su crecimiento a un modelo que multiplique el valor de los destinos directos a través de la conexión con grandes hubs europeos que facilitan la llegada a más de 250 destinos en todo el mundo.

Recuerda el Ejecutivo asturiano que de las 30 conexiones directas que se ofertan ahora mismo desde Santiago del Monte, seis son con centros europeos de operaciones de las compañías que operan en Asturias, que entre todas engloban la oferta de las tres grandes alianzas del sector aeronáutico: Star Alliance, SkyTeam y Oneworld.

El viceconsejero mantuvo durante el foro encuentros bilaterales con representantes de aerolíneas para explorar nuevas oportunidades de desarrollo de la estrategia autonómica. En la temporada de verano, Asturias cuenta con 30 destinos directos y una oferta de 1,6 millones de plazas, tras haber rebasado la barrera de los dos millones de pasajeros anuales por primera vez en la historia del aeropuerto.

La jornada, organizada por Aena y Tourespaña, busca poner en valor las posibilidades de los aeropuertos regionales como piezas clave en el sistema aeroportuario. Así, pueden constituir una puerta de entrada al turismo y una herramienta de competitividad para las empresas.

El encuentro celebrado en Reus ha estado marcado por la complicada coyuntura que atraviesa el sector por las circunstancias derivadas del conflicto en Oriente Medio.

En este sentido, se han abordado asuntos como el debate abierto por las aerolíneas sobre cómo afrontar la subida de los costes operativos, si a través de la subida de precios en los billetes o mediante la cancelación de los vuelos.

También se ha debatido sobre los programas de contingencia y optimización de flota que las grandes compañías europeas están afrontando o la falta de disponibilidad de combustible que enfrentan, a pesar de que el 85% del queroseno se refina en plantas ubicadas en España.