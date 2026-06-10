El Principado recibe como dación en pago terrenos de Sogepsa para la promoción de 235 viviendas públicas en Avilés

Ovidio Zapico, en una reunion en Avilés - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha informado este miércoles del desbloqueo del desarrollo de una promoción de 235 viviendas públicas destinadas al alquiler asequible en La Grandiella, en Avilés.

Han explicado desde el Principado que el consejo de administración de la empresa pública Sogepsa acordó el lunes poner a disposición del Principado el catálogo de activos inmobiliarios de la sociedad, entre los que se encuentra el suelo de La Grandiella, para saldar la deuda que mantiene con la Administración autonómica.

Con este planteamiento, el Ejecutivo autonómico aceptará los terrenos como una dación en pago que permitirá sanear la sociedad y desarrollar políticas públicas en materia de vivienda.

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, presentaron la promoción de La Grandiella el 24 de noviembre de 2025. La actuación prevé una inversión superior a los 30 millones para construir dos conjuntos residenciales, con 130 y 105 viviendas, respectivamente. Todas ellas estarán destinadas al alquiler asequible, con el fin de ofrecer una respuesta a personas trabajadoras con dificultades para acceder a un piso en el mercado libre.

Esta actuación cuenta ya con planificación presupuestaria, incluida una partida inicial en las cuentas autonómicas, y con un modelo de tramitación que prevé la licitación conjunta del proyecto y la obra. Este sistema permitirá agilizar los procedimientos y contar con mayores garantías técnicas y jurídicas.

El proyecto de La Grandiella se integra en la estrategia del Gobierno de Asturias para incrementar el parque público de vivienda. La Consejería de Ordenación de Territorio movilizará en esta legislatura 1.500 pisos, con lo que el parque público autonómico superará los 11.000 inmuebles.