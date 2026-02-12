El Principado recibe el proyecto para la piscina del CEE Montecerrao, en Oviedo

Proyecto de la piscina - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha informado este jueves de que ha recibido el proyecto básico y de ejecución de la piscina terapéutica que se ubicará dentro del Colegio de Educación Especial (CEE) Montecerrao, de Oviedo. El presupuesto base de licitación de este equipamiento adicional asciende a 1,27 millones, con un plazo de ejecución estimado de quince meses.

La Consejería de Educación iniciará ahora los trámites para acometer esta actuación. Además de una licitación independiente, no se descarta la posibilidad de modificar el actual contrato de la obra del colegio, que se encuentra en ejecución desde hace cinco meses.

La documentación técnica determinará el importe total del nuevo centro, incluida la piscina, así como la variación en los plazos de las labores que ahora están en marcha y que continuarán su normal desarrollo.

El proyecto, redactado por el estudio Pedro Quero Arquitectos con un coste de 16.262 euros, contempla un área de piscina de 201 metros cuadrados de superficie, de los que 60 se corresponden con el vaso. Habrá, además, dos vestuarios y dos aseos accesibles, enfermería, despacho, almacén, sala de climatización, distribuidores, espacio para instalaciones y zona de acceso y espera.

El proyecto cumple con el Código Técnico de la Edificación (CTE) y con las prescripciones del Decreto 140/2009, de 11 de noviembre, aprobado por la Consejería de Salud, que regula las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo.

La obra del CEE Montecerrao, adjudicada en 18,91 millones a la empresa Ogensa, constituye la mayor inversión realizada en Asturias en un centro educativo público. El colegio ocupará una superficie construida de 9.311 metros cuadrados, distribuida en cuatro alturas escalonadas.

El inmueble dispondrá de 57 aulas flexibles de múltiples tamaños, además de otras tres específicas de música, estimulación sensorial y psicomotricidad. Habrá, además, 14 aseos adaptados, un salón de actos para 215 personas, patios cubiertos, pista polideportiva, biblioteca, área de cocina y dos comedores.