El Principado reitera a los responsables de EMC su "rechazo frontal" a la mina de oro de Salave (Tapia)

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, ha aprovechado este lunes una reunión con responsables de representantes de la empresa Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC) para reiterarles su "rechazo frontal" al proyecto de una mina de oro en Salave, en el municipio asturiano de Tapia de Casariego.

Así lo ha confirmado Zapico en declaraciones a los periodistas, señalando que el accionista mayoritario de la empresa le ha explicado que ha habido un "giro accionarial" en los últimos meses y le ha expresado su voluntad de abrir vías de diálogo para revertir la situación.

Pero Zapico considera que eso es algo complicado, casi imposible, para un proyecto que además tiene el rechazo unánime de todo el ayuntamiento de Tapia. Tampoco encaja en la Ley de Proyectos Estratégicos y además tiene "todas las cortapisas" por parte del Plan de Ordenación del Litoral.

Se trata de un proyecto, ha indicado Zapico, que tiene "todos los ingredientes para que no salga adelante". El dirigente asturiano se ha mostrado dispuesto a escuchar, también a seguir manteniendo encuentros, pero ha reiterado su "rechazo frontal" a la iniciativa. "Ni estamos a favor del proyecto y estamos a favor de modificar normativas para que tenga encaje", ha zanjado Ovidio Zapico.