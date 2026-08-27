El Principado releva a dos directores generales en la Consejería de Educación

María Antonia Vivanco y Francisco Laviana - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este jueves en una reunión extraordinaria el nombramiento de Francisco Laviana Corte como director general de Centros y Red 0-3 Años y de María Antonia Vivanco González como directora general de Personal Docente.

Vivanco sustituye en el cargo a César González Prieto, mientras que Laviana hace lo propio con Paula Fernández. Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, ambos relevos refuerzan la estructura directiva de la Consejería de Educación con dos profesionales "de amplia experiencia en la enseñanza pública y en la gestión para impulsar los retos del sistema educativo asturiano".

Según el Principado, estos nombramientos permiten afrontar una nueva etapa en dos áreas estratégicas para el sistema educativo asturiano desde la experiencia, el conocimiento técnico y el compromiso con la mejora continua de la enseñanza pública, lo que garantiza la continuidad de los proyectos impulsados por la Consejería de Educación.

Francisco Laviana (La Llave, El Entrego, 1964) es licenciado en Filología Clásica Griega por la Universidad de Oviedo y funcionario del cuerpo de profesores de Educación Secundaria desde 1989, Cuenta con una extensa trayectoria vinculada a la administración educativa. Ha desempeñado funciones docentes y directivas en distintos centros, dirigió el Centro de Profesorado y Recursos de Avilés-Occidente y fue director general de Ordenación Académica e Innovación Educativa entre 2015 y 2019. Hasta ahora ocupaba la jefatura del servicio de Ordenación Académica y Evaluación Educativa.

María Antonia Vivanco (Avilés, 1965) es licenciada en Filología Anglo-Germánica por la Universidad de Oviedo y funcionaria de carrera desde el curso 1989-1990, ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en el instituto de Pravia, donde ejerció como jefa de estudios y directora durante los últimos años. Asimismo, ha participado en órganos de evaluación y selección del ámbito educativo y ha coordinado diferentes proyectos de formación e innovación.