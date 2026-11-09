El Principado reprogramará para pymes los fondos de diversificación industrial y descarta falta de suministro eléctrico

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, atiende a los medios tras la reunión del Foro por la Industria. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha anunciado este lunes que el Gobierno autonómico reprogramará de cara al próximo año toda la financiación de las ayudas a la diversificación empresarial para destinarlas a pequeñas y medianas empresas, tras haber quedado desierta la línea dirigida a grandes industrias.

En declaraciones a los medios realizadas en el marco del Foro por la Industria, Sánchez ha explicado que el programa cuenta con una doble realidad: mientras que la convocatoria destinada a pymes registra "un gran éxito", las grandes empresas no han concurrido a esta línea específica debido a que disponen de "muchísimos programas" tanto autonómicos como nacionales a los que acudir para captar fondos.

"Por alguna razón, esta convocatoria en concreto no les ha resultado atractiva y están buscando esas inversiones en otros programas", ha indicado el consejero, confirmando que, ante esta situación, el ejecutivo asturiano concentrará todos los recursos en las pymes para el próximo ejercicio, un segmento donde las ayudas sí son "muy atractivas" y las empresas carecen de vías alternativas de financiación de este calibre.

CAPACIDAD ELÉCTRICA Y PLANIFICACIÓN

Por otro lado, el titular de Industria ha abordado el debate energético en la comunidad y ha desmentido tajantemente que no haya energía suficiente para la edificación o el desarrollo industrial en el territorio: "Es totalmente falso que en Asturias no hay energía para seguir construyendo viviendas", ha aseverado.

Sánchez ha matizado que los problemas detectados, reflejados también en informes recientes como el del BBVA, corresponden a incidencias y situaciones "puntuales" en ciertas zonas concretas del mapa regional derivadas de cómo se distribuye y proporciona la capacidad. En este contexto, ha subrayado que la aprobación de la próxima planificación eléctrica industrial antes de final de mes servirá para dar solución a estas restricciones técnicas locales.

Asimismo, ha reiterado la apuesta "irrenunciable" del Principado por consolidar infraestructuras como el anillo eléctrico, el impulso del almacenamiento energético y el despliegue de energías renovables para garantizar el suministro a los nuevos desarrollos residenciales y permitir tanto la atracción de nuevas inversiones como la transformación del tejido industrial asturiano.