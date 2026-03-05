El Principado respalda la búsqueda de los milicianos asturianos caídos en el monte vasco de Saibigain en 1937

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, mostró su respaldo a los trabajos de búsqueda de los milicianos asturianos de la CNT que murieron en abril de 1937. - PRINCIPADO

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, mostró este jueves su respaldo a los trabajos de búsqueda de los milicianos asturianos de la CNT que murieron en abril de 1937 en el monte vasco de Saibigain, en el Parque Natural de Urkiola. Además, acompañará a sus familiares en el homenaje anual que se celebra en esa cumbre a mediados de abril.

Zapico también se ha sumado al llamamiento de María del Mar Gallego, nieta de uno de los combatientes desaparecidos, para dar con otros descendientes que puedan hallar allí restos de sus familiares.

El titular de Derechos Ciudadanos mantuvo este jueves una reunión con Gallego y con el sindicalista de CNT Alberto Rosón, junto con la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, y la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, para tratar sobre la búsqueda de los milicianos asturianos que perdieron la vida defendiendo la legalidad democrática republicana en las montañas de Vizcaya. Aquel combate en el que participaron decenas de militantes de la CNT de distintos concejos asturianos se convirtió en una masacre, por lo que el monte Saibigain también se conoce hoy con el sobrenombre de monte de la sangre.

En el encuentro, el consejero valoró la iniciativa impulsada por Gallego y el compromiso del Principado con la memoria democrática. "Tuvimos ahora la suerte, el privilegio, de reunirnos con María del Mar y con Rosón, representante de la CNT de Asturias, un sindicato histórico", ha indicado Zapico, quien ha recordado que Gallego es "nieta de un miliciano, José Gallego González, militante de la CNT, que en abril de 1937, junto con más de medio centenar de compañeros asturianos, perdió la vida defendiendo la legalidad democrática republicana en las montañas de Vizcaya", dijo.

Explicó Zapico que "se sabe que muchos de ellos podrían ser de Lieres, en Siero, de Gijón o de Candás, como era él". Asimismo hizo un llamamiento a posibles familiares de aquellos combatientes para que se pongan en contacto con la investigación en marcha.

En la misma línea, anunció el respaldo institucional del Principado al acto de homenaje que cada año reúne a familiares en el lugar del combate. Las investigaciones apuntan a que alrededor de medio centenar de milicianos murieron en el combate y quedaron sobre el terreno, mientras que otros fallecieron posteriormente a causa de las heridas y fueron enterrados en cementerios del País Vasco.